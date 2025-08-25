Войната в Украйна:

Мигранти с дронове: Директорът на "Гранична полиция" каза колко струва превоза на трафиканти

Основният натиск е в изток по българо-турската граница. Мигрантите влизат през реките, намират участъци и понякога турските трафиканти вкарват дронове, за да видят откъде да минат. Един път стъпят ли на наша територия, веднага ги установяваме и започва преследването. Това заяви директорът на "Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов пред bTV. По думите му основната цел на Гранична полиция е да пазят живота и здравето на всички граждани на територията на страната. Още: Задържаха мигранти в столичния квартал „Овча купел“

Колко струва превоза на трафиканти?

През 2023 г. цената на един превозван мигрант е била Между 700-1000 евро на човек, а сега в зависимост на удобствата на конкретния мигрант, цената варира между 5000-20 000 евро.

"Гранична полиция" е на 24-часов режим и една от най-добрите подготовки за граничар е именно в България, посочи главен комисар Антон Златанов. Мигрантите са с нисък социален статус, хора, които са го закъсали за пари и хора, които се опитват да направят бизнес сделка, обясни директорът на Гранична полиция за профила на мигрантите.

Той добави, че "Гранична полиция" често успява да задържи престъпни мрежи и организирани престъпни групи, свързани с трафика на хора. В последната една година заедно с ГДБОП, ДАНС и национални партньори, граничарите са разбили над 15 различни престъпни международни групи. „Имаме няколко начина на работа. 90% от нелегалните мигранти успяваме да ги блокираме още на границата. Има един процент, който успява да премине и задържане в граничните зони. Когато не успеем, те успяват да се качат на различни превозни средства и тогава блокираме участъци, за да ги спрем по-безопасен начин и на безопасно място“, коментира главен комисар Антон Златанов.

Той допълни, че водачите на подобни превозни средства, когато са с чисто съдебно минало, получават условни присъди. Когато се случи втори път, условните присъди се превръщат в ефективни.

