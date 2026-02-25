Кралят на Норвегия е в болница на о. Тенерифе

Войната в Украйна:

Кралят на Норвегия Харалд V е бил приет в болница на остров Тенерифе поради инфекция и дехидратация. Монархът, който е бил на почивка със съпругата си кралица Соня, е в добро състояние.

Кралят се лекува в частна клиника в туристическия град Арона на Канарските острови. Личният лекар на монарха ще пътува до Тенерифе, за да съдейства на местните здравни служби, обявиха от норвежкия кралски двор, цитирани от световните медии и БНР. Осемдесет и девет годишният Харалд V е най-възрастният управляващ монарх в Европа и формален държавен глава на Норвегия от 1991 г.

"Пожелавам на нашия крал бързо възстановяване", заяви премиерът Йонас Гар Стьоре пред обществената норвежка телевизия по време на официално посещение в Украйна.

Крал Харалд V е бил хоспитализиран през 2024 г. поради инфекция по време на почивка в Малайзия, където му е поставен временен пейсмейкър. По-късно е преместен в Норвегия, където му е имплантирано постоянно устройство.

