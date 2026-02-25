Правителството на Гюров:

Инцидент или запалена от мъжа си? Разследват всички версии за починалата жена в Първомай

25 февруари 2026, 12:58 часа 218 прочитания 0 коментара
Инцидент или запалена от мъжа си? Разследват всички версии за починалата жена в Първомай

Проверяват се всички възможни версии относно механизма и причините за възникване на пожар на 19 февруари в къща в Първомай, вследствие на който е починала млада жена. Това съобщиха от прокуратурата по повод запитвания от медии и публични изказвания. Събраните към настоящия момент доказателства не сочат за умишлени действия, а за неправилно боравене със силно запалима течност при опит за запалване на стара печка на дърва.

ОЩЕ: Близки на починала в пожар жена обвиняват мъжа й, че я е запалил

Припомняме, че роднините на починала 27-годишна жена се съмняват, че тя е залята с бензин и запалена от мъжа, с когото живеела на семейни начала. По думите им тя е била жертва на домашно насилие от две години. 

За тежкия инцидент 

Сигналът за пожара е подаден чрез тел. 112 около 18:30 часа. Местопроизшествието е било посетено от полицейски и противопожарни екипи и от медици от Центъра за спешна помощ в Първомай. Те са оказали незабавна медицинска помощ на мъж на 34 г. и жена на 27 г., които са получили изгаряния. По-тежко пострадала е била жената, която е транспортирана в болница в Пловдив, като вследствие получените изгаряния е починала на 23 февруари.

ОЩЕ: Пожар в автокъща: Изгоряха четири коли

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура-Пловдив. В хода на разследването е извършен оглед на местопроизшествието, установени и разпитани са свидетели, включително и такива, които са били очевидци на случилото се и са се намирали в жилището, в което е възникнал пожара. Назначени са съдебномедицинска и пожаротехническа експертизи.

В Районна прокуратура-Пловдив не са постъпвали сигнали за упражнявано домашно насилие по отношение на 27-годишната жена.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
разследване починала жена пожар умишлен палеж
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес