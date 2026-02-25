Инцидент или запалена от мъжа си? Разследват всички версии за починалата жена в Първомай

Проверяват се всички възможни версии относно механизма и причините за възникване на пожар на 19 февруари в къща в Първомай, вследствие на който е починала млада жена. Това съобщиха от прокуратурата по повод запитвания от медии и публични изказвания. Събраните към настоящия момент доказателства не сочат за умишлени действия, а за неправилно боравене със силно запалима течност при опит за запалване на стара печка на дърва.

ОЩЕ: Близки на починала в пожар жена обвиняват мъжа й, че я е запалил

Припомняме, че роднините на починала 27-годишна жена се съмняват, че тя е залята с бензин и запалена от мъжа, с когото живеела на семейни начала. По думите им тя е била жертва на домашно насилие от две години.

За тежкия инцидент

Сигналът за пожара е подаден чрез тел. 112 около 18:30 часа. Местопроизшествието е било посетено от полицейски и противопожарни екипи и от медици от Центъра за спешна помощ в Първомай. Те са оказали незабавна медицинска помощ на мъж на 34 г. и жена на 27 г., които са получили изгаряния. По-тежко пострадала е била жената, която е транспортирана в болница в Пловдив, като вследствие получените изгаряния е починала на 23 февруари.

ОЩЕ: Пожар в автокъща: Изгоряха четири коли

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура-Пловдив. В хода на разследването е извършен оглед на местопроизшествието, установени и разпитани са свидетели, включително и такива, които са били очевидци на случилото се и са се намирали в жилището, в което е възникнал пожара. Назначени са съдебномедицинска и пожаротехническа експертизи.

В Районна прокуратура-Пловдив не са постъпвали сигнали за упражнявано домашно насилие по отношение на 27-годишната жена.