Объркали са се: Трима депутати на Пеевски ще променят вота си за секциите в чужбина (ВИДЕО)

"Единственото, което се случи днес, по моя преценка, тъй като залата беше изключително шумна, трима колеги са направили грешка. Те ще поправят вота си. Ще подадат заявление, както се прави в Народното събрание", каза заместник-председателят на парламентарната група на "ДПС - Ново начало" Искра Михайлова пред медиите в парламента след като трима депутати от партията на Пеевски са гласували против ветото на президенат Илияна Йотова срещу ограничаването на секциите извън ЕС до 20.

Става въпрос за депутатите Иво Цанев, Николай Златарски и Надя Петрова, които стоят на последните редове.

Нарочно ли е станало?

Искра Михайлова коментира и дали депутатите на "ДПС - Ново начало" са гласували така за всеки случай. "Не търсете нещо изключително", добави още Михайлова и подчерта, че в никакъв случай не става въпрос за промяна в позицията на "ДПС - Ново начало" срещу текстовете, ограничаващи секциите извън ЕС.

Двама даже не са успели да гласуват

"Трябва да отбележим, че двама от народните представители не са успели да гласуват, защото пултовете са блокирали. Най-вероятно грешката се дължи на изключително емоционалното ми изказване при прегласуването, което беше обърнато към БСП и най-вероятно това е породило някакво притеснение в колегите, но тяхната воля ще бъде материализирана в писмени заявления до председателя на Народното събрание, както е практиката", допълни Хамид Хамид. ОЩЕ: Ветото на Йотова падна, секциите извън ЕС ще са ограничени