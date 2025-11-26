Кремъл: Чакаме Уиткоф следващата седмица

Пратеникът на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уиткоф, е очакван следващата седмица в Москва, като той трябва да бъде придружен от редица други ключови американски официални лица. Поводът - преговорите за възможен мирен план за Украйна. Това съобщиха от Кремъл. "Що се отнася до Уиткоф, мога да кажа, че е постигнато предварително споразумение, че той ще дойде в Москва следващата седмица“, заяви Юрий Ушаков, съветник по външната политика на Путин, пред главния репортер на руската държавна телевизия "Първи канал", Павел Зарубин.

Тръмп, говорейки пред репортери на борда на "Еър Форс 1", докато летеше към Флорида за Деня на благодарността, заяви, че американските преговарящи постигат напредък в дискусиите с Русия и Украйна, а Москва е приела някои отстъпки.

Американската рамка за прекратяване на войната, за която първо беше съобщено миналата седмица, предизвика нови опасения, че администрацията на Тръмп може да се опита да принуди Украйна да подпише мирен договор в полза на Москва, припомня Ройтерс.

Когато беше попитан защо съдържанието на разговора е било разкрито, Ушаков отговори: "Вероятно, за да попречи. Малко вероятно е това да е било направено с цел подобряване на отношенията."

