Руската национална гвардия пристигна в детска градина в Санкт Петербург, за да обучава децата как да реагират при атака с дронове. Ако напълно незапознат със събитията отвъд Черно море види тази новина, може много лесно да пропусне факта, че обучението е вследствие на агресивната война в Украйна, която именно режимът на диктатора Владимир Путин подпали през февруари 2022 г. Вече пета година Руската федерация реагира на ответни нападения с ракети и дронове от страна на украинските сили, които се защитават.

Руската гвардия пусна "дрон" на площадка пред детска градина и евакуира децата

Видеозапис от обучението на децата и Руската национална гвардия в детска градина № 6 в Санкт Петербург беше публикуван от район Красногвардейски в града, който е административен център на Ленинградска област. Децата от предучилищна възраст бяха евакуирани от детската площадка, където в рамките на учението беше пуснат модел на дрон.

Антитерористични учения се проведоха и в училище № 133. Според сценария въоръжен терорист нахлу в училищния двор. Докато децата се барикадираха в класните си стаи, офицери от Руската национална гвардия откриха, обезоръжиха и задържаха нападателя.

Антитерористични учения се проведоха в образователни институции в цялата страна на 21 и 22 април, предава опозиционният Telegram канал ASTRA.

Важно е да се отбележи, че Украйна винаги е твърдяла, че атакува само и единствено военни цели. Това твърди и Русия, само че ежедневните кадри вече пета година показват съвсем друго - жертви, ранени, разрушена цивилна и енергийна инфраструктура в Украйна.

