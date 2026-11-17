Автомобилната част на Кримския мост е извън строя и няма да може да бъде възстановена до края на войната. Изглежда, че щетите по опорите на моста, които носят тежестта на цялата конструкция, са сериозни. Комбинираният ракетен удар и удар с дрон на украинските сили от днес са довели до пълното срутване на автомобилния участък от моста. Това пише финландският OSINT анализатор от проекта Black Bird Group Емил Кастехелми. На същото мнение е и друг OSINT анализатор, този път от групата Conflict Intelligence Team, който е коментирал това пред руското опозиционно издание "Агентство".

Що се отнася до железопътният мост, съдейки по визуалните доказателства, изглежда, че той също е бил ударен, а експлозиите в близост до него може да са повредили носещите конструкции, дори това да не се вижда на снимките, предположи още Кастехелми. Колко е прав финландецът може всеки да си направи заключение на база това как е издигната ударената от Украйна секция - тя е "сърцето" на моста:

Russian builders spent almost a year assembling the road arch of the Crimean Bridge, weighing over 5,000 tons Ukrainian drones and missiles destroyed it in just 24 hours. Good luck rebuilding it in the middle of a war 😉😂 — NEXTA (@nexta_tv) November 17, 2026

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В същото време "Агентство" цитира съобщение на кримския железопътен превозвач "Град Сервис Экспресс", който в 13:14 ч. съобщи, че движението по моста е възобновено. По-късно руското министерство на транспорта уточни, че движението по железопътния мост е отворено отново по едната линия, докато по другата се извършват възстановителни работи. Това накара друг анализатор - CIT - да коментира пред "Агентство", че "ако Украйна все още има запаси от ракети и дронове, тя би могла да повтори удара тази вечер".

Възстановяването на срутените конструкции ще бъде трудна задача, но руснаците може да се опитат да извадят арката от водата, заяви на свой ред Томаш Алекса от частната британска компания за морска сигурност и управление на риска Ambrey.

Само че преди новата среща във формата "Рамщайн" украинският министър на отбраната Евгений Хмара предупреди: "Едва започваме":

“We’re just getting started,” Ukrainian Defense Minister Yevhenii Khmara says following the strike on the Crimean Bridge. https://t.co/xElWPRKtyY — Clash Report (@clashreport) November 17, 2026

Песков, след като Украйна затри 1 г. работа по Кримския мост: "Ще го построим наново и ще е дори по-добър!" (ВИДЕО)

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI