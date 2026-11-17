Европейският външен министър Кая Калас обяви намерение ЕС да се сдобие с лични данни на руски военни, воювали в Украйна, за да може ефективно да им бъде наложена забрана за влизане в ЕС - специално Шенгенската зона. В отговор председателят на Държавната дума (долната камара на руския парламент) Вячеслав Володин я заплаши с 20 години затвор.

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Калас заяви, че европейските разузнавателни агенции биха могли да получат личните данни на руски военни, участвали в боевете в Украйна. ЕС разглежда тази информация като възможно основание за добавяне на тези военни към списъците със санкции и да им се наложи забрана за влизане в ЕС. Калас отбеляза, че експерти смятат, че получаването на информацията би било сравнително лесно поради нейното цифрово съхранение в Русия.

В отговор председателят на Държавната дума Вячеслав Володин заяви в официалния си канал в Телеграм, че изявленията на Калас показват намерение за извършване на престъпления. Той изброи членове от руския наказателен кодекс относно неоторизиран достъп до компютърна информация, незаконно използване на лични данни и дискредитиране на руските въоръжени сили. Володин смята, че общото наказание по тези престъпления може да бъде приблизително 20 години затвор.

"Калас ще има достатъчно време да се занимава със самообразование, най-накрая ще усвои историята, която е учила зле в училище. Многобройните ѝ глупави изказвания свидетелстват за това... Тя ще има време и да изучи Наказателния кодекс на Руската федерация", добави той, без да уточнява как точно ще бъде вкаран европейският външен министър в руски затвор, след като Русия вече пета година не може да превземе дори село Мала Токмачка, а Володин поставя такива цели.

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