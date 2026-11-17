Очаква се изграждането на щаба на Медицинските сили на Полша в Краков да приключи в началото на 2028 г. Това обяви министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, цитиран от полската новинарска агенция ПАП. Медицинските сили са нов вид въоръжени сили, създаден през септември миналата година, който обединява военни и граждански здравни структури и са фокусирани върху медицинските грижи на бойното поле и при бедствия.

"Характерът на бойното поле се променя. Опитът от Украйна показа колко важни са гъвкавостта и готовността за действие при всякакви условия", каза Кошиняк, добавяйки, че създаването на командването се основава и на поуки, извлечени от опита на американските въоръжени сили и съюзниците от НАТО.

Краков е избран заради развитата си военномедицинска инфраструктура, включваща разширяващата се Пета военна болница, множество университети и ключови военни формирования, сред които и части на специалните сили.

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Строежът напредва по-бързо от очакваното, като завършването му се ще бъде в началото на 2028 г., вместо в края на същата година.

We wrześniu ubiegłego roku powołałem Wojska Medyczne. Dziś w Krakowie wmurowaliśmy kamień węgielny pod siedzibę ich dowództwa. Dzięki uproszczeniu procedur dla strategicznych inwestycji wojskowych budynek ma już pierwsze kondygnacje! 🇵🇱 Wojska Medyczne tworzymy, by lepiej przygotować armię do ratowania życia i zdrowia żołnierzy, także na polu walki. Rozwijamy także Legion Medyczny. Zapraszam lekarzy, pielęgniarki, ratowników i fizjoterapeutów do współpracy. Wasze umiejętności mogą ratować życie! 🇵🇱 — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) November 17, 2026