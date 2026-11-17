Русия не желае да сключи отделно временно споразумение с Украйна относно Черно море без всеобхватно мирно споразумение, обяви на 17 ноември турският външен министър Хакан Фидан. Той говори в кулоарите на Втората министерска среща по въпросите на междурегионалната сигурност и свързаността в Брюксел, проведена в рамките на заседанието на Съвета по външни работи на ЕС. Въпросът засяга пряко страните от Черноморския регион, включително България и Румъния, подчерта топ дипломатът на Анкара.

Той сподели, че е обсъдил въпроса с представители на България, Румъния и Украйна след неотдавнашните контакти с руски представители. „Надяваме се, че формулата, която имаме предвид, ще доведе до някакъв резултат и че ще успеем да решим този въпрос. Това е трудна задача, защото Русия не желае временно споразумение с Украйна относно Черно море без постоянно мирно споразумение. Така че, когато има такова нежелание, как може да се създаде основа, върху която страните да постигнат съгласие? Имаме идеи по този въпрос, но е твърде рано да ги споделим с обществеността", сподели Фидан пред Анадолската агенция.

"Обсъждаме ги със съответните страни. Ако те могат да бъдат приложени в следващите дни, дай Боже, ще ги споделим“, каза той.

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Турция търси различни варианти за мир в Черно море и доставките на зърно

Турция работи по предложения за улесняване на постигането на споразумение и ги обсъжда както с украинската, така и с руската страна. "Търсим начини да постигнем това", добави Фидан, коментирайки усилията за възобновяване на доставките на зърно към световните пазари.

Според него в момента текат активни преговори по въпроса за Черно море, включително дискусии за това как да се възобновят доставките на зърно. „В момента водим активни преговори по въпроса за Черно море. По-конкретно, как можем отново да гарантираме, че зърното ще достигне световните пазари? Търсим начини да постигнем това“, каза той.

Снимка: БГНЕС

В рамките на срещата Фидан присъства и на сесия, озаглавена „Насърчаване на ангажиментите за сигурност в Черноморския регион“, и проведе разговори със своите европейски колеги. Сред основните теми бяха морската сигурност в Черно море и възобновяването на доставките на зърно.

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Говорейки за ролята на Турция в укрепването на регионалната свързаност, министърът подчерта важността от активното предлагане на решения и поемането на отговорност за тяхното осъществяване.

През септември тази година Турция представи предложения на Украйна и Русия, насочени към прекратяване на военните действия и атаките в Черно море. Междувременно търговски кораби бяха потопени и продължават да бъдат потапяни в изключителните икономически зони на България и Румъния.

Докато Букурещ проведе мащабни разследвания, установи произхода на дроновете и обвини директно Русия, отправяйки въпроса за сигурността на най-високо ниво в ЕС, българските власти още не са обявили абсолютно нищо конкретно. Това е факт след две серии от по два потопени кораба през октомври, случая с CONTSHIP JET край Калиакра в края на октомври, този с BETUL 8 недалеч от Камчия през ноември и инцидента с GAS HUSKY (още няма официални данни за атака с дронове) днес, 17 ноември.

Премиерът Румен Радев дори каза как това, че Румъния е посочила отговорните за ескалацията, не ѝ е донесло спиране на ударите. Самият той не е посочил Русия, Украйна или друга страна като източник на нападенията - чака се завършването на разследванията.

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Хакан Фидан обсъди и всеобхватното мирно споразумение, което да бъде договорено между Русия и Украйна

Фидан отбеляза също, че в преговорите за прекратяване на руската война срещу Украйна все още съществуват различия по въпроса за Донбас. Припомни, че Русия претендира за останалата територия на региона, докато Украйна отказва да се откаже от своите земи.

„Според руската дефиниция останалата част съставлява 11–12%, докато украинската оценка е 18%. В момента до известна степен се водят дискусии по въпроси, излизащи извън рамките на тази територия“, заяви Фидан.

Турският външен министър каза, че ако бъде постигнато мирно споразумение, ще трябва да бъде определена линията на контакт между Русия и Украйна, и описа въпроса за Донбас като най-важния елемент от тези дискусии.

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