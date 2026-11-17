Руснаците се опитват да разберат как украинските военни са успели да поддържат стабилни комуникации по време на атаката срещу Кримския мост тази нощ. Това е въпросът, който най-много озадачава руснаците и който днес цял ден се обсъжда усилено сред руските технически експерти, пише съветникът на украинския президент Володимир Зеленски Серхий Бескрестнов с позивна Флеш. Загадката е пълна предвид факта, че руснаците прикриват Кримския мост със системи за електронна война, което възпрепятства работата на украинските комуникационни системи в района. Как украинците са успели да заобиколят това, Флеш умишлено не обяснява.

"А мостът е прикрит с всякакви възможни средства за електронна борба. Руснаците изказват какви ли не теории. Но нека това остане нашата малка тайна", пише Флеш във Фейсбук.

Той също така допълва, че непосредствено преди операцията е бил ограничен достъпът на Украйна до Starshield на SpaceX. И иронично нарича това "съвпадение".

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Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI