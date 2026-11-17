Руски фигуристи няма да се състезават в Гран При по фигурно пързаляне в Хелзинки на 20 и 21 ноември, обяви Руската федерация по фигурно пързаляне. Александра Бойкова и Дмитрий Козловски, Анастасия Мишина и Александър Галямов, Евгений Семененко, както и Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков ще бъдат лишени от достъп. Международният съюз по фигурно пързаляне (ISU) отговори на федерацията тази вечер, позовавайки се на позицията на финландските власти, че руснаците, включително тези, които се състезават под неутрален статут и пътуват с шенгенски визи, не отговарят на изискванията за влизане.

Забраната

От 16 ноември Финландия забрани на руски спортисти да влизат в страната, позовавайки се на използването на спорта от Русия за продължаване на войната ѝ срещу Украйна. ISU вече започна да кани резервни състезатели. Федерацията нарече решението политизирано.

Поради това руските фигуристи вероятно няма да се класират за финала на Гран При, който ще се проведе от 10 до 12 декември в Чунцин, Китай. Финалистите се определят от общия брой точки от два етапа, докато руснаците ще се класират само за един. Световното първенство също ще се проведе в Тампере, Финландия, през март 2027 г.