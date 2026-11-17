Химнът на България и този на Румъния прозвучаха в зала "Йехуди Менухин" на Европейския парламент. Българският беше изпълнен от Росен Ненчев, а румънският от румънската оперна певица Ирина Баянт, а двамата заедно изпяха този на Европейския съюз. Поводът - 20-годишнината от членството на България и Румъния в Европейския съюз. Събитието организирано от евродепутата от ГЕРБ/ЕНП Андрей Ковачев в качеството му на член на Бюрото на Европейския парламент като квестор и от зам.- председателя на Европейския парламент Виктор Негреску.

Мечта на поколения българи

"С голямо вълнение ви приветствам на днешното събитие, отбелязващо двадесетата годишнина от присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз - една мечта на поколения българи, и изпълнение на завета на Васил Левски "Да, бъдем равни с другите европейски народи, зависи от нашите собствени задружни сили".

"В София на пл. "Батенберг" в полунощ започна Дунавското хоро", каза Роберта Мецола за 1 януари 2007 г., когато България стана член на ЕС.

По думите й тази нощ във въздуха се е усещала надежда, облекчени, въодушевление, чувство за принадлежност, а на следващия ден на едно вестникарско заглавие го е обобщило - "У дома сме".

"Нека не забравяме, че Румъния и България не са станали европейски по магически начин, за една нощ. Пловдив, София, Варна, Мангалия и Хистрия присъстват на европейската карта от хилядолетия", заяви още Мецола.

Няма алтернатива за България и Румъния - освен ЕС

"Няма алтернатива за България и Румъния, освен ЕС", обяви бившият министър-председател на България и Н. В. Симеон Сакскобургготски. Той подписва присъединителния договор на България за ЕС.

Той благодари на Меглена Кунева за работата България да стане член на ЕС, която също присъства на събитието, както и на Жан-Клод Юнкер за помощта това да се случи.

Юнкер от своя страна заяви, че бъдещето на България и Румъния и Европа е да бъдат заедно - сега и завинаги. Юнкер се пошегува, че все още не знае как да се обръща към Сакскобургготски - дали като бивш министър-председател или като Негово Величество, затова е решил да го нарича просто Симеон. ОЩЕ: Споделен път и общо бъдеще: В Европейския парламент България и Румъния честват евроюбилей