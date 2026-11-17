Секретна комуникационна мрежа, която Агенцията за национална сигурност на САЩ (АНС) използва за вътрешните си комуникации, е извън строя. Това съобщава CNN, позовавайки се на 6 източника.

Мрежата, наречена NSA Net, позволява на служителите да обменят класифицирана информация вътрешно. Към този момент няма доказателства за кибератака, съобщиха източници. Все още обаче тече разследване какво е станало, а персоналът преминава през поетапни проверки при влизане на работа.

Според настоящ и бивш служител в службите на САЩ прекъсване на NSA Net няма да повлияе на способността на агенцията да съобщава спешна разузнавателна информация на президента Доналд Тръмп, докато той пътува в Азия с Air Force One. И двата източника описаха множество резервни мрежи, които правителството би могло да използва, за да комуникира сигурно с президента, който в момента е във Филипините, преди да се отправи към Китай утре за разговори с китайския лидер Си Дзинпин и руския му колега Владимир Путин.

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Прекъсването в най-мощната разузнавателна агенция на Америка идва след множество големи технологични проблеми, засягащи авиокомпании и други корпорации в цялата страна. Всички полети в цялата страна бяха отменени с часове в петък (13 ноември) след масивен системен срив, което доведе до забавяне или отмяна на хиляди полети. Федералната авиационна администрация проследи проблема до един-единствен рутер в Арканзас.

Междувременно, срив на работата на продуктите на Microsoft миналата седмица остави хора по целия свят без достъп до имейли в Outlook и срещи на Teams. Няма индикации, че прекъсванията са причинени от кибератака. Но те са ярки примери за това как технологичните повреди могат да разтърсят пазарите и потенциално да застрашат националната сигурност.

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