„Част от информацията в системата на ръководството на въздушно движение в САЩ се държи на дискети. Няма нищо общо с конспиративни теории. Не са направени навреме инвестиции.“ Това каза в предаването „Лице в лице“ по bTV пилотът писател Йордан Колев по повод нарушенията на полетите над САЩ. Смущенията във въздушния трафик над Съединените щати продължиха и през 16 ноември – два дни след безпрецедентния технически срив, който доведе до спиране на полетите в цялата страна в петък.

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Близо 9000 полета бяха забавени, а други около 2400 – отменени в рамките на последните 24 часа. Хиляди пътници останаха блокирани по летищата, а авиокомпаниите продължават да пренареждат разписанията си. Очакванията са въздушният трафик постепенно да се нормализира, но причините за безпрецедентния срив все още се изясняват.

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„В САЩ железниците се движат малко по-бързо от нашите. Във Франция върви с 200 км/ч от 35 години. В Америка приоритет е автомобилния транспорт, а железниците и въздушния транспорт страдат“, добави той. „Рискът в евакуациите е по-голям от обикновените полети. Когато извършавахме евакуация от Тел Авив на български граждани на 8 октомври 2023 година, видях ракета, която израелската ПВО порази. По принцип никой застраховател не би покрил обикновен граждански самолет да отиде и да направи този полет“, обясни Колев.

Бомбените заплахи над Европа

В началото на октомври вълна от фалшиви бомбени заплахи принудиха множество полети да променят маршрута си, а други да бъдат ескортирани от военни изтребители. На 6 ноември два самолета към София кацнаха на летище „Васил Левски“ след подадени имейли със заплахи, съобщиха от Министерството на транспорта. След проверка от Гранична полиция взривни устройства не са открити. Полет от Брюксел до София беше ескортиран от изтребители на няколко държави. При получаване на анонимната заплаха Унгария вдига изтребители, които придружават машината до Сърбия.

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В Чехия властите съобщиха за 9 засегнати самолета с анонимни заплахи от разписанието на летището в Прага. Датската полиция е реагирала на съобщения на летище „Копенхаген“, но няма открити взривни устройства. „Медиите са виновни, защото ги тиражират ставащото във въздуха. Ако се сложи капак, терористите губят най-важното нещо – медийното покритие. За терористите е важно повече хора да разберат каква е тяхната цел“, коментира пилотът.

„Телефонният тероризъм е, откакто има телефони. Сега е изключително ефективно. Имейлите са разпратени от Руанда. За 50 евро тероризираш гражданската авиация да загуби милиони“, допълни Колев.