САЩ и Русия са се споразумели да включат Европа в мирните преговори за Украйна, обяви украинският президент Володимир Зеленски на 17 ноември. Според него форматът на дискусиите ще бъде разширен и въпреки досегашното снизходително отношение на Кремъл към европейските лидери, в процеса ще участват представители на пет отделни държави от континента, на различни европейски институции и на НАТО, стана ясно от изявление на украинския лидер.
"Важно е, че Съединените щати постигнаха споразумение с Москва за разширяване на тристранния формат на преговорите и включване в него на европейски представители, по-специално страните от Е5 – Обединеното кралство, Германия, Франция, Италия и Полша –, както и на Европейската комисия, Европейския съвет и НАТО. Украйна координира действията си с всички наши партньори в Европа и ще продължим да работим на всички нива, за да гарантираме, че Европа ще участва активно в преговорите, както се договорихме със САЩ", подчерта Зеленски в публикация в социалните мрежи след среща с дипломатическия екип на Украйна, ръководителите на разузнавателните служби и Службата за сигурност (СБУ), главнокомандващия на въоръжените сили и участниците в преговорите.
"Определихме приоритетите за следващата среща в Берлин тази седмица с нашите европейски и американски партньори, както и за срещите с руската страна", сподели Зеленски.
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Военнопленниците: нов пробив
Подготвя се размяна на военнопленници между Украйна и Русия - това, което беше постигнато между страните като резултат при преговорите в Абу Даби, за разлика от по-голям пробив при прекратяването на огъня.
We are preparing a POW exchange – this was one of the most important agreements reached at the trilateral meeting in Abu Dhabi. Also today, together with Ukraine’s diplomatic team, the heads of our intelligence agencies and the Security Service of Ukraine, the Commander-in-Chief of the Armed Forces, and participants in the negotiations, we set priorities for the next meeting in Berlin this week with our European and American partners, as well as for the formats with the Russians. First, Ukraine will submit our proposals for the exchange to the American side. We are already communicating through intelligence channels. Ukraine is ready to deliver results in the coming weeks. The timeline for implementing this agreement depends on how quickly the Russian side acts and on the American team’s communication with them. Second, we discussed the parameters for the release of civilian hostages still being held in Russia. Some of them have been held since before the full-scale war. Third, there was a report on the humanitarian operation in Oleshky and assistance to our citizens who were evacuated to Ukrainian-controlled territory. Ukraine has proposed 10 more locations in the temporarily occupied parts of the Kherson and Zaporizhzhia regions where similar humanitarian operations are needed. Our team will discuss this with the American mediators. Fourth, it is important that the United States has reached an agreement with Moscow to expand the trilateral negotiation format and include European representatives, particularly the E5 – the United Kingdom, Germany, France, Italy, and Poland – as well as the European Commission, the European Council, and NATO. Ukraine is coordinating with all our partners in Europe, and we will continue working at all levels to ensure that Europe is a strong participant in the negotiations, as we agreed with America. Fifth, we identified the framework for our joint work with partners on the key issues related to ending this war, guaranteeing Ukraine’s security and lasting peace, and ensuring the capabilities needed for Ukraine’s recovery and further development. I approved the team’s assignments for the coming weeks. Glory to Ukraine!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2026
"Първо, Украйна ще представи на американската страна нашите предложения за размяната. Вече поддържаме връзка чрез разузнавателни канали. Украйна е готова да постигне резултати в следващите седмици. Графикът за изпълнението на това споразумение зависи от това колко бързо ще действа руската страна и от комуникацията на американския екип с нея", каза Зеленски.
"Второ, обсъдихме условията за освобождаването на цивилни заложници, които все още се държат в Русия. Някои от тях са задържани още преди началото на пълномащабната война", подчерта той.
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Украйна предлага хуманитарни мисии като в Олешки на още 10 места
"Трето, беше представен доклад за хуманитарната операция в Олешки и за помощта за нашите граждани, които бяха евакуирани на територия, контролирана от Украйна. Украйна предложи още 10 населени места във временно окупираните части на областите Херсон и Запорожие, където са необходими подобни хуманитарни операции. Нашият екип ще обсъди това с американските посредници", заяви Зеленски.
"(...) Определихме рамката за съвместната ни работа с партньорите по ключовите въпроси, свързани с прекратяването на тази война, гарантирането на сигурността на Украйна и траен мир, както и осигуряването на необходимите възможности за възстановяването и по-нататъшното развитие на Украйна. Одобрих задачите на екипа за следващите седмици. Слава на Украйна!", завърши президентът на нападнатата от Русия страна.
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