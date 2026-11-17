Отделът за превантивни мерки към съда в Милано разпореди съдебен надзор за дигиталната банка "Револют" в рамките на разследване за предполгаеми взаимоотношения между платформата и лица, разследвани или осъдени за пране на пари и измамно прехвърляне на активи, включително такива, утежнени от мафиотски методи, предаде агенция ANSA.

Прокурори съобщаваг, че е бил разкрит устойчив модел на управление, който ефективно е подпомагал прехвърлянето, укриването или отклоняването на капитали на обща стойност 76,5 милиона евро, сума, която е можела да бъде засечена чрез прилагане на мерките срещу прането на пари. Електронното издание на в. "Република" пише, че само в Италия "Револют" има около 5 милиона потребители от близо 50 милиона по света. Още: Масови проблеми с Revolut: Манолова сигнализира БНБ - ето какво ще стане с парите ви

Сред разследваните са предприемачът Маурицио Понцони, чието име се появява в бизнес сделки с Винченцо Рисполи - дългогодишният бос на калабрийската мафия в Ломбардия; Нунцио Самуеле Каламучи, ИТ експерт, арестуван през 2024 г. по дело за предполагаем неоторизиран достъп до стратегически бази данни и Саверио Пинтауди, един от информаторите в случая "Хидра", включващ предполагаем съюз между членове на Ндрангета, Камора и Коза Ностра, пише ANSA.

Документите реконструират и паричните потоци на мрежа от италиански и чуждестранни компании, свързани с клана Греко, активен в трафика на наркотици и оръжие. Документите включват и лица, свързани със "скритата банка" на мафията. Съдиите поясняват, че няма доказателства, които да предполагат, че платформата "Револют" е пряко свързана с подпомаганите лица или че нейните органи съзнателно са участвали в отделни престъпни схеми. Те обаче изтъкват небрежният характер на системите за проверка.

След приключването на проверката и подаването на два доклада в срок от тридесет до деветдесет дни "Револют" ще трябва да подготви "план за намеса" в рамките на 60 дни.