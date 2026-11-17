Долната камара на руския парламент (Думата) прие на първо четене правителствен законопроект, който удвоява глобите по 29 члена от руския кодекс за административните нарушения. Глобите за производство и разпространение на "екстремистки материали" (член 20.29) ще се увеличат най-много:

За физически лица минималната глоба ще се увеличи 50 пъти - от 1000 до 3000 рубли, на 50 000 до 100 000.

За длъжностни лица, от 2000 до 5000 рубли, на 100 000 до 200 000 рубли.

За юридически лица, от 100 000 до 1 милион, на 800 000 до 2 милиона рубли.

За "дискредитиране" на руската армията (чл. 20.3.3) физически лица ще бъдат глобявани с 35 000 - 50 000 рубли вместо 30 000 - 50 000, длъжностните лица с 200 000 - 370 000 рубли вместо 100 000 - 200 000, а фирмите с 600 000 - 1 милион рубли вместо 300 000 - 500 000.

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Глобите за участие в "некоординирани" протести също ще се увеличат - от 10 000 - 20 000 рубли на 20 000 - 30 000 рубли. За провеждане на протест без предупреждение глобата ще бъде 30 000 - 50 000 рубли вместо 20 000 - 30 000 рубли. Глобите за неподчинение на полицията, дребно хулиганство и пушене на неразрешени места също ще се увеличат. Освен това, законопроектът въвежда нови санкции за повторни нарушения.

Правителството обяснява в мотивите на законороекта увеличението с факта, че глобите не са били преразглеждани повече от 10 години. Според заместник-министъра на финансите Алексей Липаев, това би могло да донесе на бюджета приблизително 5 милиарда рубли годишно.

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