Долната камара на руския парламент (Думата) прие на първо четене правителствен законопроект, който удвоява глобите по 29 члена от руския кодекс за административните нарушения. Глобите за производство и разпространение на "екстремистки материали" (член 20.29) ще се увеличат най-много:
- За физически лица минималната глоба ще се увеличи 50 пъти - от 1000 до 3000 рубли, на 50 000 до 100 000.
- За длъжностни лица, от 2000 до 5000 рубли, на 100 000 до 200 000 рубли.
- За юридически лица, от 100 000 до 1 милион, на 800 000 до 2 милиона рубли.
За "дискредитиране" на руската армията (чл. 20.3.3) физически лица ще бъдат глобявани с 35 000 - 50 000 рубли вместо 30 000 - 50 000, длъжностните лица с 200 000 - 370 000 рубли вместо 100 000 - 200 000, а фирмите с 600 000 - 1 милион рубли вместо 300 000 - 500 000.
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Глобите за участие в "некоординирани" протести също ще се увеличат - от 10 000 - 20 000 рубли на 20 000 - 30 000 рубли. За провеждане на протест без предупреждение глобата ще бъде 30 000 - 50 000 рубли вместо 20 000 - 30 000 рубли. Глобите за неподчинение на полицията, дребно хулиганство и пушене на неразрешени места също ще се увеличат. Освен това, законопроектът въвежда нови санкции за повторни нарушения.
Правителството обяснява в мотивите на законороекта увеличението с факта, че глобите не са били преразглеждани повече от 10 години. Според заместник-министъра на финансите Алексей Липаев, това би могло да донесе на бюджета приблизително 5 милиарда рубли годишно.
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