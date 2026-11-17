Руски военен самолет Ан-12 се разби при аварийно кацане в близост до Кемерово. По информация на телеграм-канала BAZA военнотранспортният Ан-12 е летял от Новосибирск до Канск, превозвайки резервни части. Екипажът е изпратил сигнал за бедствие преди катастрофата. Предварителните доклади сочат, че на борда е възникнала техническа неизправност. Самолетът се е разбил в поле близо до село Ягуново, на около 5 км от летището.

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Жертви

По първоначална информация е загинал екипажът и пътниците в него - общо 17 души. По информация на РЕН ТВ на борда е имало 12 пътници и петима членове на екипажа.

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Очевидци съобщават, че самолетът се е запалил във въздуха, след което е започнал рязко снижаване и е експлодирал при удар в земята.

Губернаторът на Кемеровска област Иля Середюк потвърди, че е станала „авиационна катастрофа“ близо до село Ягуново. Той заяви, че на мястото на инцидента работят служби за спешна помощ и обстоятелствата около инцидента се разследват.

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✈️ У Кемеровській області Росії поблизу села Ягунове сталася авіаційна пригода, про яку повідомив місцевий губернатор. Російські моніторингові ресурси пишуть про падіння військового транспортника Ан-12 та загибель усіх 17 людей на борту, однак офіційного підтвердження цих даних наразі немає. — Slawa (@Slawa_tv) November 17, 2026