Внимание - докато чакате влак на жп спирка "Верила" - по направление София-Пловдив и обратно (между Казичене и Елин Пелин), може да ви убие волтова дъга, предупреди Европейският център за транспортни политики (ЕЦТП). Наскоро в екипа на центъра са се включили четвъртокурсници от УАСГ, които са ангажирани с безопасността на жп инфраструктурата. Това, което те установяват, е тревожно. "Оказва се, че на едно от най-новите съоръжения рискът да Ви убие волтова дъга е реален", посочва Диана Русинова от ЕЦТП.

"Съоръжението, макар и ново, е зарязано недовършено, а качеството на ремонтните дейности е потресаващо", добавя тя и споделя видео от мястото. То е от железопътна секция №1 - София, охряняем железопътен прелез "Верила".

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Всички проблеми, които са установени

Двама студенти от Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) подчертават проблемите на място, които, по думите им, не са малко:

липса на т.нар пътен надлез, за да може да се осигури безопасен автомобилен трафик, който пресича жп линията. "Логистичен център е, постоянно преминават тежка механизация, тежки товарни автомобили", посочват те.

компрометирани са заземленията, т.е. има опасност от удар от волтова дъга по всички метални съоръжения на перона. "Изглежда, че е в резултат на инцидент, но е недопустимо невъзстановяването на заземленията", казват студентите от УАСГ и потвърждават, че човек може да го удари ток, докато чака.

има пасарелка, но изглежда, че е извън експлоатация - хората нямат достъп до нея, липсва и асансьорно тяло - има само асансьорна шахта.

Отговорността е в НКЖИ

Отговорността за поддръжката е на Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ). Апелът на ЕЦТП е тя да се погрижи за безопасността на пътниците и да им позволи поне да използват пасарелката.

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Участъкът е сред новите и по-модерните. "Това е от добрите участъци. Пътният прелез е с гумени подложки, в сравнително добро състояние, докато старите участъци са с изцяло стари, дървени прелези, които са в доста окаяно състояние", посочват студентите от УАСГ, които са направили щателен оглед на мястото.

*Заглавната снимка е илюстративна.