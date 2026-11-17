Внимание - докато чакате влак на жп спирка "Верила" - по направление София-Пловдив и обратно (между Казичене и Елин Пелин), може да ви убие волтова дъга, предупреди Европейският център за транспортни политики (ЕЦТП). Наскоро в екипа на центъра са се включили четвъртокурсници от УАСГ, които са ангажирани с безопасността на жп инфраструктурата. Това, което те установяват, е тревожно. "Оказва се, че на едно от най-новите съоръжения рискът да Ви убие волтова дъга е реален", посочва Диана Русинова от ЕЦТП.
"Съоръжението, макар и ново, е зарязано недовършено, а качеството на ремонтните дейности е потресаващо", добавя тя и споделя видео от мястото. То е от железопътна секция №1 - София, охряняем железопътен прелез "Верила".
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Всички проблеми, които са установени
Двама студенти от Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) подчертават проблемите на място, които, по думите им, не са малко:
- липса на т.нар пътен надлез, за да може да се осигури безопасен автомобилен трафик, който пресича жп линията. "Логистичен център е, постоянно преминават тежка механизация, тежки товарни автомобили", посочват те.
- компрометирани са заземленията, т.е. има опасност от удар от волтова дъга по всички метални съоръжения на перона. "Изглежда, че е в резултат на инцидент, но е недопустимо невъзстановяването на заземленията", казват студентите от УАСГ и потвърждават, че човек може да го удари ток, докато чака.
- има пасарелка, но изглежда, че е извън експлоатация - хората нямат достъп до нея, липсва и асансьорно тяло - има само асансьорна шахта.
Отговорността е в НКЖИ
Отговорността за поддръжката е на Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ). Апелът на ЕЦТП е тя да се погрижи за безопасността на пътниците и да им позволи поне да използват пасарелката.
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Участъкът е сред новите и по-модерните. "Това е от добрите участъци. Пътният прелез е с гумени подложки, в сравнително добро състояние, докато старите участъци са с изцяло стари, дървени прелези, които са в доста окаяно състояние", посочват студентите от УАСГ, които са направили щателен оглед на мястото.
*Заглавната снимка е илюстративна.