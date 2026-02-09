Кримските младежи градят украинско самосъзнание - Русия сериозно се притесни и засили пропагандната машина

На анексирания от Русия полуостров Крим окупационните власти бият тревога поради засилването на проукраинските настроения сред тийнейджърите, съобщи активист от международната кампания "Освободете Крим" пред проекта на Радио "Свобода/Свободна Европа", озаглавен "Крим.Реалии". Според него в тази връзка Министерството на образованието и науката на руското "правителство", инсталирано в Крим, е било натоварено със задачата да осигури максимално участие на тийнейджърите във всички видове кръжоци, секции и клубове, както и да засили проруската пропаганда във всички детски институции.

"Провал на руската пропаганда"

"Кримските тийнейджъри все по-често се свързват с проукраински информационни ресурси и доброволци, сами изучават украински език и общуват помежду си на него. След като завършат училище, някои отиват на територията, контролирана от Украйна, и дори дават смели интервюта, което показва провала на руската пропаганда в училищната и студентската среда", казва активистът от Крим, който остава неназован поради съображения за съгурност.

Той цитира данни от своите източници, според които по този въпрос е проведена закрита среща с участието на руски официални лица и сили за сигурност, на която е взето решение да се засили контролът над тийнейджърите, както и да се увеличи пропагандният натиск върху техните възгледи за света.

Натиск от Москва

Снимка: Getty Images

Според активиста миналата седмица до всички родителски чат стаи е било изпратено съобщение за необходимостта да се включват децата в различни секции и клубове. То съдържало препоръки за намаляване на „риска детето ви да бъде повлияно от екстремистка пропаганда“. По-конкретно, на родителите се препоръчвало да знаят с кого общуват и с кого прекарват времето си децата им.

„Обсъждайте политическата, социалната и икономическата ситуация в света, междуетническите отношения. За тийнейджърите е трудно да разберат взаимодействията в световното общество и екстремистките групи често се възползват от това, като тълкуват определени събития в полза на своята идеология. Осигурете свободно време на детето. Спортни секции, групи по интереси, обществени организации, военно-патриотични клубове ще предоставят възможност за самореализация и самоизява на тийнейджъра, като значително разширят кръга на общуване. Контролирайте информацията, която детето получава. Обръщайте внимание на това какви програми гледа, какви книги чете, какви уебсайтове посещава“, се казва в съобщенията, публикувани от администрациите на кримските образователни институции в чатовете за родители.

"Крим.Реалии" отбелязва, че руските власти признават, че децата и тийнейджърите на полуострова все по-често помагат на украинските специални служби в борбата им срещу Русия.

