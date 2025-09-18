Критичен недостиг на лекарства в ЕС

Сериозен ръст на официално докладваните случаи, в които е установен недостиг на лекарства е регистриран в Европейския съюз. През изминалите две години 2023 г. и 2024 г стойностите на недостига са достигнали най-високото си ниво, от януари 2022 г. до октомври 2024 г. страните членки са изпитали критичен недостиг на 136 медикаменти. Това се посочва в оповестен доклад на Европейската сметна палата, съобщи БНР. Съюзът все още не разполага с добре работеща система за преодоляването на недостига, се казва в доклада. В него пише още, че продължават да съществуват структурни проблеми и едва отскоро се предприемат действия за справяне с първопричините.

Ибупрофен или парацетамол? Фармацевт разкри кое е по-добро

Риск от недостиг

"Тъй като може да е необходимо известно време, докато тези действия дадат резултат, европейците ще продължават да са изложени на риск от недостиг на лекарства, включително на често срещани антибиотици и недостатъчно предлагане на други жизненоважни лечения", предупреждават одиторите.

Още: ИАЛ: Лекарствата за отслабване не съдържат активната съставка

Според тях липсва подходяща правна рамка и навременна и оперативна информация за справяне с проблема. Ролята на Европейската агенция по лекарствата е нараснала през последните години, особено по време на Covid пандемията, но тя все още няма законови правомощия да подпомага държавите от ЕС извън ситуации на здравни кризи.

Първопричини

Европейската комисия е установила много първопричини за недостига на лекарства, като например уязвимости във веригата на доставки, поради това че части от производството — особено на антибиотици и болкоуспокояващи лекарства, се възлагат в голяма степен на външни изпълнители в Азия.

Вследствие на нарастващия недостиг редица държави от ЕС са започнали да се запасяват с лекарства, което би могло да влоши ситуацията с наличностите в други държави от ЕС поради липсата на координация помежду им.

Още: Още три лекарства стават безплатни за децата до 7-годишна възраст

Фрагментиран пазар

Единният пазар на лекарства в ЕС е фрагментиран, а това пречи на свободното им движение и осигуряването на достатъчни количества. Повечето лекарства са разрешени за употреба на национално равнище, а тези, които са позволени в целия ЕС, не се предлагат на пазара във всички държави.

Има ли недостиг на лекарства и антибиотици: Отговорът от директора на Агенцията по лекарства