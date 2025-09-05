Още три лекарства стават безплатни за децата до 7-годишна възраст

Още три лекарствени продукта стават безплатни за децата до 7-годишна възраст, съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването на 5 септември. Те вече са включени в Позитивния лекарствен списък. Предназначени са за домашно лечение на деца до 7 г. и ще бъдат заплащани от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Така общият брой на безплатните лекарства става пет. Включените в списъка нови лекарства са антибиотици, свързани с инфекции в горните и долните дихателни пътища, отит, както и инфекции на кожата и меките тъкани.

В процес на разглеждане от страна на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти са други четири лекарства, сред които антибактериални и противовирусни. За още един продукт се очаква решение за приемане.

"Министерството на здравеопазването и Съветът полагат целенасочени усилия процесът по оценка и включване на нови лекарствени продукти в Позитивния лекарствен списък да се осъществява приоритетно и в кратки срокове. Целта е да се гарантира, че децата ще имат своевременен достъп до необходимата терапия, която се заплаща от НЗОК", съобщават от здравното ведомство.

Преди дни управителят на НЗОК доц. Петко Стефановски каза, цитиран от БТА, че се очаква съвсем скоро да има възможност още два антибиотика и два противовирусни медикамента да могат да се изписват безплатно за деца до седемгодишна възраст. Касата ще ги заплаща напълно. Лекарствата се отпускат само по лекарско предписание.

