Кръв, разрушения и липса на морал: Русия нацели детска болница в Херсон (ВИДЕО)

Най-малко четирима души са били ранени при руски обстрел на болница в украинския град Херсон, съобщиха местните власти на 29 октомври. Трима служители и 9-годишно момиче са пострадалите при атаката на руските въоръжени сили срещу медицинско заведение в район Днипровски в града, обяви Олександър Прокудин, който е ръководител на Специалната военна оперативна единица в Херсон. Служителите на болницата са получили травми от взрива и рани с различна тежест, а детето е с травма от минен взрив и рана от шрапнел в крака.

Сградата на детската болница е претърпяла значителни щети, добави Прокудин.

🤬Russia has committed another war crime, striking a children’s hospital in Kherson



Three medical workers and a nine-year-old girl were injured. The child suffered a blast injury and shrapnel wounds to her leg, while the hospital staff sustained blast injuries and wounds of… pic.twitter.com/UIrEk2Al1k — NEXTA (@nexta_tv) October 29, 2025

Ранени при руски нападения в Одеса, Харков и Днипро

Един човек е бил ранен в резултат на масирана руска атака срещу гражданската инфраструктура в региона на Одеса, в резултат на която някои жители са останали без електроенергия.

"Регистрирани са щети по енергийната и транспортната инфраструктура. За съжаление, има един ранен човек, който е получил необходимата медицинска помощ. Избухнал е пожар, който е бил бързо потушен от спасителите. Някои потребители временно са останали без ток. Енергетиците вече работят за възстановяване. Критичните инфраструктурни съоръжения работят на генератори“, заявиха местните власти.

Най-големият частен енергиен оператор в Украйна - ДТЕК - потвърди удара по свое енергийно съоръжение в Одеска област и уточни, че 26 900 домакинства остават без ток, въпреки че на 7000 семейства вече е възстановено електрозахранването.

Една жена е била ранена в резултат на руски удари в Харковска област, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации. В град Изюм е имало обстрел по образователна институция, незавършена пететажна офис сграда и разрушен търговски център. Избухнали са пожари. В Чугуев индустриална сграда се е възпламенила след удар по гражданско предприятие. Всички пожари са потушени, добави Държавната служба за извънредни ситуации.

Един човек е бил ранен при руска атака с дронове в региона на Днепропетровск. Става въпрос за 38-годишен мъж. Той ще бъде лекуван амбулаторно. Избухнал е пожар. Една кола е унищожена, а други две са повредени. "Инфраструктурата, административна сграда и частен дом са повредени", заяви Владислав Гайваненко - началникът на регионалното полицейско управление в Днепропетровска област.

