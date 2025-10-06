"Куфарчета с пари от Борисов": В РСМ се скараха заради България

Кампанията за местните избори в Северна Македония в ход, което предполага нажежаване на обстановката, но управляващи и опозиция в югозападната ни съседка успяха да се скарат, като спорът им беше свързан с България и по-конкретно с лидера на партията мандатоносител Бойко Борисов. Всичко започна с предизборен митинг на ВМРО - ДПМНЕ, в който лидерът на партията и македонски министър-председател Християн Мицкоски започна с рутинните си вече обвинения към предишните управляващи в страната в лицето на СДСМ, които са подписали договора с България, които са сменили името на Македония с Преспанското споразумение и са се съгласили на френското предложение, което в той нарича диктат, както и че не мислят за несъществуващите "македонци" от другата страна на границата.

Куфарчето с пари

Говорейки за „червените линии“, Мицкоски предизвика истинска буря, казвайки, че си спомня времето, когато „бившият премиер на източната ни съседка публично заяви, че е помогнал финансово на тази опция на СДС директно чрез куфар с пари на своя гуру и ментор от Струмица“, предаде македонската медия "360 степени". ОЩЕ: "Не ми хрумва за конституционни промени": Мицкоски мечтае за ОМО "Илинден" в България

Думите на Мицкоски изглежда са насочени към Бойко Борисов и Зоран Заев, а това беше потвърдено и в позиоция на партията, разпространена по-късно до македонските медии.

"Филипче сега говори за някакви червени линии към България, но той и приятелят му Заев вече са прочетени. Повече от очевидно е, че червените линии на Филипче са просто пореден подарък за България, или поредната отстъпка за България. Или пък, пореден бизнес с бонбони от СДС за България. Спомняме си изявленията на бившия министър-председател на България Бойко Борисов, че е помагал финансово на СДС, директно, или по-скоро чрез куфарче с пари за ментора на Филипче, Заев", посочват от партията на Мицкоски ВМРО - ДПМНЕ, допълва 24info.mk.

От партията на Мицкоски питат, ако Заев е взел куфарче от Борисов, какво куфарче е взел сега Филипче.

Снимка: БГНЕС

Заев обвини Мицкоски в лъжа

Бившият македонски премиер и бивш лидер на СДСМ отрече твърденията на Мицкоски и го обвини в клвета. Това той направи в социалната мрежа "Фейсбук".

"Мъглявини, клевети и обиди са методите на Мицкоски, с които той иска да оправдае бедствието, което нанася на цялата страна. Неспособността да постигне дори един резултат в която и да е сфера на обществото и политиката, изпълнена със самодоволство и арогантност, ще го тласне в политическа бездна", написа Заев. ОЩЕ: Изборите в Северна Македония: Кандидат за местния вот по-възрастен от Тръмп и Байдън