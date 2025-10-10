Къде и кога ще влезе в затвора Саркози

Бившият президент на Франция Никола Саркози ще разбере в понеделник кога ще трябва да влезе в затвора след историческата му присъда от пет години затвор по делото за либийско финансиране на предизборната му кампания през 2007 г., предаде Франс прес. Той ще научи и в кой център за задържане ще бъде въдворен.

Още: Саркози каза, че ще спи в затвора, но с високо вдигната глава

Присъдата срещу Саркози беше произнесена на 25 септември. Преди него нито един бивш френски държавен глава или бивш държавен глава на страна от ЕС не е попадал в затвора, отбелязва Франс прес.

Саркози казва, че е невинен и обжалва съдебното решение. Той обаче ще се озове зад решетките, докато се разглежда обжалването му.

Още: Емирът на Катар дори нямал телефона на Саркози