Войната в Украйна:

Къде и кога ще влезе в затвора Саркози

10 октомври 2025, 09:52 часа 181 прочитания 0 коментара
Къде и кога ще влезе в затвора Саркози

Бившият президент на Франция Никола Саркози ще разбере в понеделник кога ще трябва да влезе в затвора след историческата му присъда от пет години затвор по делото за либийско финансиране на предизборната му кампания през 2007 г., предаде Франс прес. Той ще научи и в кой център за задържане ще бъде въдворен.

Още: Саркози каза, че ще спи в затвора, но с високо вдигната глава

Присъдата срещу Саркози беше произнесена на 25 септември. Преди него нито един бивш френски държавен глава или бивш държавен глава на страна от ЕС не е попадал в затвора, отбелязва Франс прес.

Саркози казва, че е невинен и обжалва съдебното решение. Той обаче ще се озове зад решетките, докато се разглежда обжалването му.

Още: Емирът на Катар дори нямал телефона на Саркози

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Никола Саркози Затвор присъда информация 2025
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес