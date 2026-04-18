Кървав епизод в Киев: Нападател взе заложници, уби и рани хора - спецчасти го ликвидираха (ВИДЕО, СНИМКИ)

На 18 април неизвестен нападател откри стрелба по хора в квартал Голосеевски на украинската столица Киев, като уби най-малко петима души и рани други, съобщи Националната полиция на Украйна. Впоследствие властите потвърдиха, че нападателят е бил убит по време на операция по задържането му. Според предварителни данни най-малко 10 души са пострадали при атаката. "Украинска правда" писа не за четири жертви, каквато бе първоначалната информация, а за пет - четирима, загинали на улицата, и един в супермаркета. Това бе потвърдено и от украинския президент Володимир Зеленски.

In Kyiv, the gunman who took shoppers hostage in a store has been killed during the assault.



Before that, he had been shooting at passersby.

Министърът на вътрешните работи Игор Клименко заяви, че заподозряният е бил убит, когато специалните сили са нахлули, за да го задържат.

⚡️ Terrorist attack in Kyiv: unknown gunman opened fire on people



A man started shooting at police officers and took hostages.



After the shooting, he barricaded himself inside a Velmart store in the Demiivska area. The KORD special forces unit is on the scene.



According to…

Екипите за бързо оперативно реагиране (КОРД) на Националната полиция щурмуваха магазина, в който се намираше нападателят.

Още: Тръмп с първи коментар на мащабните руски атаки срещу Украйна (ВИДЕО)

Нападателят е държал заложници

Според Клименко той е взел хора за заложници и е открил огън по полицай по време на операцията. Преди щурма преговарящите са се опитали да постигнат мирно решение.

Кметът на Киев Виталий Кличко по-рано заяви, че сред ранените има и дете, което се транспортира към болница.

Според лекарите двамата загинали в момента се намират в район Голосеевски, написа още Кличко в Telegram. "Петима души, ранени при стрелбата на улицата, са хоспитализирани в болница в столицата. Сред тях е едно дете, както и охранител от супермаркета, в който стрелецът е нахлул", добави той.

Впоследствие кметът актуализира данните и каза, че има още петима ранени в район Голосеевски - преди това лекарите хоспитализираха 10 пострадали.

Още: Жертви след като Русия удари Киев и Одеса при визита на делегация на БТА за паметник на Добри Чинтулов. Украйна подпали руска рафинерия (ВИДЕО)

„Продължава оперативното разследване. Следователи от Националната полиция и Службата за безопасност на Украйна също работят. Наредих на министъра на вътрешните работи и на началника на Националната полиция на Украйна да предоставят на обществеността потвърдена информация по случая“, каза Зеленски.