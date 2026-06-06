Китайци се престориха на французи: Опитаха се да направят пробив през границата на Хърватия

Двама китайски граждани на 49 и 53 години са обвинени във фалшифициране на документи след като са се опитали да влязат в Хърватия с фалшиви френски шенгенски визи. Те са били открити на граничния пункт Горни Варош, съобщи полицията в Брод-Посавина, предаде хърватската медия "Индекс". Мъжете пътували с автобус със загребски регистрационни номера миналата събота. По време на проверка на входа на Хърватия те показали на граничната полиция китайски паспорти с френски шенгенски визи, за които веднага се заподозряло, че са фалшиви.

Подозренията се потвърдили

Разследването потвърди подозренията Криминално разследване потвърди, че визите са фалшифицирани. Полицията установи, че заподозрените са закупили фалшиви визи от неизвестно лице в Сърбия през май, за да влязат в Хърватия, тоест в Европейския съюз. Следват експулсиране и забрана за влизане

Арестуваха ги

Двамата бяха арестувани и полицията повдигна наказателни обвинения срещу тях в Общинската държавна прокуратура в Славонски Брод. В административното производство и на двамата беше издадена заповед за експулсиране, която включва принудително отстраняване и забрана за влизане и пребиваване в Хърватия и Европейското икономическо пространство за срок от една година. ОЩЕ: През мобилното приложение: Разкриха схема за кражба на хиляди евро с фалшиви лични карти (ВИДЕО)