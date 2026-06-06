Кабинетът "Радев":

Путин изпусна последния влак, новините са лоши за руснаците: Сибиха

06 юни 2026, 21:41 часа 816 прочитания 1 коментар
Снимка: kremlin.ru
Путин изпусна последния влак, новините са лоши за руснаците: Сибиха

Няма добри новини за руснаците. С отказа на предложението на президента Зеленски за директни мирни преговори, Путин загуби шанса си да се измъкне от провалената война. Оттук нататък нещата само ще се влошават за Русия. Русия все пак ще трябва да приеме дипломатическо решение, но условията тогава ще бъдат далеч по-лоши. Това написа днес външният министър на Украйна Андрий Сибиха в социалната мрежа Х.

Руските загуби на бойното поле ще продължат да растат. Провалите ще стават все по-унизителни, пише той.

"Икономиката ще се потопи още по-дълбоко в рецесия. Ще бъдат загубени повече работни места, данъците ще растат, а инфлацията ще засегне най-уязвимите. 

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В Русия вече няма безопасни места, които могат да бъдат освободени от дългосрочните санкции на Украйна. А тяхната интензивност ще продължи да расте. 

Международният натиск няма да отслабне. Той само ще се засили. Включително използването на замразени активи, забрани за пътуване и неизбежната отговорност за престъпленията. 

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Всичко това, защото фанатикът в Кремъл иска да се задържи на власт на всяка цена и е готов да жертва бъдещето на страната си и да убие милиони хора заради безумните си заблуди. 

Всичко това, защото не иска да признае една проста истина: никога няма да постигне целите си на бойното поле и е по-добре да се откаже от напразните си надежди за скорошен колапс на Украйна, намаляване на подкрепата от партньорите ѝ или отслабване на натиска върху Русия", пише топ дипломатът на Украйна.

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Владимир Путин война Украйна Андрий Сибиха
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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