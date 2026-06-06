Путин изпусна последния влак, новините са лоши за руснаците: Сибиха

Няма добри новини за руснаците. С отказа на предложението на президента Зеленски за директни мирни преговори, Путин загуби шанса си да се измъкне от провалената война. Оттук нататък нещата само ще се влошават за Русия. Русия все пак ще трябва да приеме дипломатическо решение, но условията тогава ще бъдат далеч по-лоши. Това написа днес външният министър на Украйна Андрий Сибиха в социалната мрежа Х.

Руските загуби на бойното поле ще продължат да растат. Провалите ще стават все по-унизителни, пише той.

"Икономиката ще се потопи още по-дълбоко в рецесия. Ще бъдат загубени повече работни места, данъците ще растат, а инфлацията ще засегне най-уязвимите.

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В Русия вече няма безопасни места, които могат да бъдат освободени от дългосрочните санкции на Украйна. А тяхната интензивност ще продължи да расте.

Международният натиск няма да отслабне. Той само ще се засили. Включително използването на замразени активи, забрани за пътуване и неизбежната отговорност за престъпленията.

Всичко това, защото фанатикът в Кремъл иска да се задържи на власт на всяка цена и е готов да жертва бъдещето на страната си и да убие милиони хора заради безумните си заблуди.

Всичко това, защото не иска да признае една проста истина: никога няма да постигне целите си на бойното поле и е по-добре да се откаже от напразните си надежди за скорошен колапс на Украйна, намаляване на подкрепата от партньорите ѝ или отслабване на натиска върху Русия", пише топ дипломатът на Украйна.

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No good news for the Russians.



By refusing President Zelenskyy’s offer for direct peace talks, Putin lost his chance to get out of his failed war.



Things will only get worse for Russia. Battlefield losses will continue to grow. Failures will get more humiliating.



The economy… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 6, 2026