Най-важните новини за деня: 6 юни 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 06 юни.

ПРОМЯНА В КОРЕНА, НО И "НОВ САРАФОВ": ГОТВЕНАТА СЪДЕБНА РЕФОРМА В УПРАВЛЕНИЕТО НА РУМЕН РАДЕВ

Съдебната реформа е най-болезнената промяна, която България така и не може да извърви за вече 36 години преход. С безапелационното идване на власт на Румен Радев, чиято формация "Прогресивна България" си осигури абсолютно мнозинство в парламента и то с 10 депутати повече от необходимото, очакванията най-после въпросната реформа да се превърне в нещо реално се засилват.

БЪЛГАРИЯ ЗАПАЗВА ТАЙНАТА НА ЗАПЛАТИТЕ ОЩЕ НЯКОЛКО МЕСЕЦА

Тайната на заплатите в България остава поне до края на годината. Работодателите имат забележки по законопроект, който трябва да приложи европейската директива срещу дискриминацията в заплащането между половете. Общественото обсъждане продължава до 18 юни, а експерти предупреждават, че отлагането на изпълнението може да доведе до наказателна процедура от страна на Европейската комисия.

УКРАЙНА ПОДПАЛИ РУСИЯ: УДАР ПО ИНСТИТУТ ЗА ПОДВОДНИ ОРЪЖИЯ В САНКТ ПЕТЕРБУРГ, ПОЖАР В ПОРЕДНА ПЕТРОЛНА БАЗА (ВИДЕО)

Украйна атакува масирано военни цели в Руската федерация през нощта на 5 срещу 6 юни, като се прицели в петролни бази, кадетски корпус, ключов военен институт и други мишени. Най-съществените нападения бяха регистрирани отново в Санкт Петербург - а там днес, 6 юни, приключва т.нар. "руски Давос" (Международният икономически форум в Санкт Петербург). Също нападения имаше в Краснодарския край, Тулска област, а под атака попадна и столицата Москва. Там вечерта на 5 юни бяха свалени поне 9 дрона - по данни на кмета Сергей Собянин.

"ПРОКУРАТУРАТА СПИРА ДА Е "БУХАЛКА" ИЛИ "ЧАДЪР": ВАНЯ СТЕФАНОВА ОБЕЩА РАЗПЛИТАНЕ НА ГОРЕЩИТЕ КАЗУСИ

В първото си телевизионно интервю като временно изпълняващ функциите главен прокурор, Ваня Стефанова очерта ясен приоритет за своя шестмесечен мандат - възстановяване на доверието в държавното обвинение чрез професионализъм, диалог и работа по доказателства, а не по "списъци с имена". Пред БНТ тя бе категорична, че прокуратурата не трябва да се влияе от медиен натиск или обществени очаквания за "показни акции", а да се води единствено от закона.

КАК ПУТИН ЖИВЕЕ В ПАРАЛЕЛНА РЕАЛНОСТ И ТАМ МИР НЯМА: КОЛЕКЦИЯ С ПРИМЕРИ ОТ САНКТ ПЕТЕРБУРГ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин отхвърли предложението на украинския президент Володимир Зеленски за преговори за прекратяване на войната на ниво лидери и вместо това потвърди решимостта на Кремъл да постигне своите военни цели. Въпреки продължаващата загуба на територии и влошеното икономическо състояние на страната си той отново изрази убеждението си, че военната победа на руските сили е неизбежна (доказателства има точно за обратното).

ИИ СЕ ОБУЧАВА ВЕЧЕ САМ: ВОДЕЩА КОМПАНИЯ ПОИСКА СВЕТОВЕН СЪЮЗ СРЕЩУ ЗАПЛАХАТА ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО

Компанията за изкуствен интелект "Антропик" настоя да се направи глобална пауза в разработването на най-мощните системи за изкуствен интелект (ИИ). Причината - най-новите модели започват да дават признаци, че могат да излязат извън човешкия контрол. Базираната в Сан Франциско компания, която създава семейството облачни модели с ИИ, заяви в доклад, че световно забавяне в развитието на най-модерния ИИ ще бъде нещо много добро за света. Едновременно с това предупреди, че това трябва да се направи от всички - не само една компания да спре, защото тогава конкурентите й просто ще продължат.

"ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА": КЛЮЧОВА ЕВРОПЕЙСКА РАФИНЕРИЯ Е ЗАХРАНВАЛА РУСИЯ СЪС СУРОВИНИ ЗА РАКЕТИ И ТАНКОВЕ

Ирландските власти започнаха разследване на рафинерията за алуминиев оксид Aughinish Alumina, намираща се в графство Лимерик, Ирландия, след като разследване на Irish Times в сътрудничество с Проекта за докладване на организираната престъпност и корупцията (OCCRP) откри следи от тази суровина във веригите за доставки, водещи до руски производители на оръжие. Aughinish Alumina е най-голямата рафинерия за алуминиев оксид (глинозем) в Европа и е собственост на руския металургичен гигант Rusal.

ИЗЛЪЧИХА ШАМПИОН ОЩЕ ПРЕДИ МОНДИАЛА! ТОТАЛЕН РАЗНОБОЙ ЗА МЕСИ И РОНАЛДО | ТОЧНО ПОПАДЕНИЕ (ВИДЕО)

7 отбора са основните претенденти, които ще се борят за световната титла това лято в Северна Америка. Световното първенство започва на 11 юни и ще продължи до 19 юли с участието на 48 отбора, 1248 играчи и общо 104 мача. А накрая победителят може да бъде само един - Испания! Това смята Стефан Йорданов - водещ на ексклузивното издание на "Точно попадение", посветено на Мондиал 2026. Неговите колеги в студиото Иво Вецев, Бойко Димитров и Джем Юмеров обаче не бяха съвсем на същото мнение...

МОЖЕ ЛИ МАТЕМАТИКАТА ДА ПРЕДСКАЖЕ КРАЯ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО?

На всеки етап от своето развитие човечеството е създавало множество апокалиптични прогнози - от смъртоносни епидемии до катастрофални сблъсъци с астероиди. Повечето сценарии за "края на света" се основават на физически заплахи или социални катаклизми. Съществува обаче и една необичайна идея, според която самата теория на вероятностите може да ни подскаже колко дълго още ще съществува човешката цивилизация.

УКРАЙНА ПОЕ ВЪЗДУШЕН КОНТРОЛ НАД ЧАСТ ОТ ПЪТЯ КЪМ КРИМ. РУСКИЯТ БАЛТИЙСКИ ФЛОТ МАЙ ОСТАНА БЕЗ ОРЪЖИЯ

Украински оператори на дронове от 3-ти полк на Силите за специални операции "Княз Святослав Хоробрий" са поели въздушен контрол над част от сухопътния коридор, който руснаците използват, за да стигнат до Крим. Те унищожават руската военна техника и са прекъснали руската логистика по пътя Мелитопол-Чонхар. Руската армия в момента е сериозно затруднена да се снабдява с необходимото, включително с гориво.