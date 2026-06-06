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Доза допамин: 6 юни 2026 г.

06 юни 2026, 22:30 часа 806 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/Х
Доза допамин: 6 юни 2026 г.

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка:

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ja" dir="ltr">カワウソの寝る前のルーティン<a href="https://t.co/LWQr1lUDka">pic.twitter.com/LWQr1lUDka</a></p>&mdash; 癒される動物 (@cutest_animal1) <a href="https://x.com/cutest_animal1/status/2062845159294083077?ref_src=twsrc%5Etfw">June 5, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

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усмивка настроение Допамин усмивки добро настроение
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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