"Панцир" се провали в Санкт Петербург: Защо руското ПВО е сляпо за новия украински дрон FP-1

Украинците показаха съвсем ново ниво - очевидно при последните си атаки днес срещу 15-ти арсенал на руския флот в Ленинградска област и срещу военноморската база Кронщад те използваха далекобойни дронове от самолетен тип FP-1 и именно заради това руската противовъздушна отбрана се провали. Това каза авиационният експерт Константин Криволап днес по "Канал 24" докато анализираше как бяха проведени тези атаки.

Руските системи за противовъздушна отбрана не могат да прехващат тези дронове, тъй като FP-1 имат подобрена система за насочване и ориентация, отбеляза експертът.

"Ако погледнете предишната атака (на 3 юни) срещу петролния терминал, можете да видите, че нашият дрон се е приближил, прицелил се е, завил е и едва след това е нанесъл удар. Това показва, че или има сигурна комуникация, която позволява на оператора да управлява, или има система за разпознаване и автоматизирано насочване. Всичко това е в автоматичен режим. Това е съвсем ново ниво на прецизност", подчерта Криволап.

Авиационният експерт обърна внимание на кадрите, заснети от очевидци при първата атака срещу терминала в Санкт Петербург на 3 юни, на които се виждаше как руски военен се опитва безуспешно да свали дрона с автомат. (Припомнете си: Насред Санкт Петербург: Руски мужици опитват да свалят украински дронове с автомати (ВИДЕА)). Тоест руснаците се опитваха да свалят дроновете с автомати, защото системите им "Панцир" (а те бяха многобройни в Санкт Петербург по това време, тъй като започваше Петербургският международен икономически форум) просто не могат да прехванат дроновете, когато летят на такава ниска височина, поясни Криволап.

"Те нямат достатъчно дронове, които да противодействат ефективно на украинските безпилотни летателни апарати", каза още той. "Докато ние в момента сваляме до 95% от дроновете, които Путин изпраща в Украйна, руснаците също свалят голям брой от нашите безпилотни летателни апарати. Винаги обаче намираме начини да избегнем руската противовъздушна отбрана", каза той.