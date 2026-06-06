"С писмото си Зеленски шамароса Путин по ботоксовата буза": Остър коментар на Невзоров

Президентът Володимир Зеленски с писмото си директно удари шамар на Путин по ботоксовата му буза. Това пише днес в телеграм канала си бившият депутат от руската Държавна дума и известен язвителен критик на Кремъл Александър Невзоров. Както обикновено Невзоров не е изневерил на стила си да бъде изключително остър и непремерен в изразите си. Ето пълният текст на коментара му:

"Да, писмото на Зеленски е язвително, гневно и умно. Но кой реши, че дипломатическата кореспонденция трябва да мирише на затворнически кенеф и да е стерилна от всякакво остроумие?

Фактът, че Лавров и неговите хомункулуси (като Небензя и Захарова) са нахлули в историята на дипломацията, не погребва правото на дипломацията да бъде интелигентна и изящна.

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Да, Зеленски с писмото си шамароса кръвопиеца по ботоксовата му буза. А той изобщо не можа да отговори, само блееше и злобееше.

Реакцията на Путин беше "под дъното", въпреки че имаше време да се подготви.

Той глупаво загуби и на този фронт. Усещайки срама си, той най-накрая се оттегли в жалко пъхтене и тотално се срина.

Несъмнено писмото беше капан. Руският фюрер падна в него, като показа, че не допуска дори мисълта за мир или примирие.

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Зеленски и тук надигра Путин, принуждавайки го за пореден път да покаже войнствената си физиономия и злоба."

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI