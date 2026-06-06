Проект за 20 милиарда долара: НАСА ще построи обитаема база на Луната до 2032 г. вместо орбитална станция

До 2032 г. американската космическа агенция НАСА ще изгради обитаема база на южния полюс на Луната, обхващаща стотици квадратни километри и захранвана от слънчеви електроцентрали и ядрени реактори. Агенцията ще отпусне 20 милиарда долара за този проект, за което ще преустанови работата по лунната орбитална станция Gateway. Администраторът на НАСА Джаред Айзъкман сподели подробности за програмата.

Проектът на НАСА за построяване на обитаема база на Луната

Агенцията е разделила работата на три фази. Първата ще продължи до 2029 г. През това време безпилотни космически кораби ще летят до естествения спътник на Земята, за да тестват технологии за извършване на товарен транспорт. По време на втората фаза, от 2029 до 2032 г., ще бъдат разположени комуникационни и навигационни системи, електроцентрали и обитаеми модули. Третата фаза ще започне през 2032 г., когато астронавтите ще пребивават постоянно на станцията, като ще се редуват редовно, и ще изследват външните лунни територии.

Първата фаза включва три безпилотни полета по програмата Moon Base. През есента спускаем модул Blue Origin ще достави инструменти, които ще помогнат на учените да проучат как двигателите за кацане влияят на лунната почва. Вторият и третият модули ще бъдат изстреляни в космоса преди края на 2026 г.

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Роувърът Griffin на Astrobotic ще достави роувър, проектиран от инженери на Astrolab. Модул от Intuitive Machines ще носи инструменти, които ще помогнат на учените да наблюдават промените в почвата. Европейската космическа агенция и Корейският институт за космически науки и астрономия ще предоставят допълнителни изследователски инструменти за експедицията.

Тези три етапа се отнасят до програмата за изграждане на лунната база. В същото време НАСА изпълнява програмата за пилотирана мисия „Артемида“ – нейните астронавти ще кацнат на Луната още през 2028 г., но постоянното човешко присъствие в базата ще започне едва през 2032 г.

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В същото време агенцията промени плановете си за предстоящи мисии с екипаж. „Изстрелването на Artemis III ще бъде планирано за 2027 г. и това вече няма да бъде кацане на Луната. Вместо това, мисията ще бъде демонстрация на космическия кораб Orion в ниска околоземна орбита, със среща с единия или двамата доставчици на лунни модули“, казва Джаред Айзъкман.

Това означава, че космическият кораб „Орион“, превозващ астронавтите, ще остане близо до Земята и ще се упражнява в скачване с модулите за кацане в ниска околоземна орбита, преди да достигне Луната. Агенцията планира да кацне хора на лунната повърхност през 2028 г. по време на следващата мисия „Артемида IV“.

Ръководителят на американското ведомство добави, че агенцията ще обяви повече от десет нови експедиции до края на годината. „Всяка пилотирана и безпилотна мисия ще предостави възможност за извличане на поуки с цел завръщане на лунната повърхност, изграждане на инфраструктурата за оставане там и усъвършенстване на уменията, необходими за живот и работа в някои от най-предизвикателните и опасни среди, които можем да си представим“, отбелязва Айзъкман.

Очаква се тези мисии да помогнат на астронавтите да се научат как да изграждат бази и да работят в сурови космически условия, преди да се установят окончателно на Луната и евентуално да пътуват до Марс.

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