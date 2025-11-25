Почетният президент на Байерн скочи на Барселона: В нормална страна този клуб нямаше да е в първа дивизия

Почетният президент на Байерн Мюнхен Ули Хьонес скочи на Барселона заради огромните дългове, които има испанския гранд. Както е известно, каталунците не се намират в цветущо финансово състояние в последните години като дълговете на клуба възлизат на над 1,13 милиарда евро. По думите на бившия бос на баварците в нормална страна тимове като Барса нямаше да бъдат в елитната дивизия.

Ули Хьонес говори в подкаста „ОМR“ като бе категоричен, че никога не може да уважава модел на управление като този в Барселона. Той също така допълни, че в Байерн се гордеят със солидното си управление, което се основава на ясни икономически критерии и спортно качество.

„Барселона не е модел за подражание. В която и да е друга държава, вече нямаше да са в първа дивизия. При дълг от около 1,13 милиарда евро не разбирам как това изобщо може да функционира. Това е модел, който никога не бих уважил. В нормална страна подобен клуб нямаше да е в първата лига. Честно казано, чудо е, че все още са там“.

„Това е абсолютен контраст със строгия контрол и стабилната ни икономика, които трябва да бъдат пример за европейските клубове. В Байерн се гордеем със солидно управление, с ясни икономически критерии и спортно качество, което не зависи от подобни финансови трикове“, заяви почетният президент на баварците.

