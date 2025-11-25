Папата: Сексът обединява съпрузите, не е просто размножаване

Сексът обединява съпрузите, не е просто размножаване, смята папа Лъв XIV, който одобри Бележката за моногамията на Дикастерията за доктрината на вярата, по който Библията изразява брачното единство, пише италианската информационна агенция ANSA. Там се говори за същественото свойство на брака, единството, което може да се определи като уникален и изключителен съюз между една жена и един мъж или с други думи като взаимна принадлежност на двамата, която не може да бъде споделена с други.

Интимността в брака

Моногамията не е просто противоположност на полигамията. Тя е много повече и изследването ѝ ни позволява да си представим брака в цялото му богатство и плодотворност. Въпросът е тясно свързан с обединяващата цел на сексуалността, която не се ограничава само до осигуряване на размножаване, а помага за обогатяване и укрепване на уникалния и изключителен съюз и чувството за взаимна принадлежност.

Съюзът между двамата съпрузи не се разпада с намаляването на сексуалното привличане с течение на времето, а се трансформира, пише още Ватиканът за тайнството на брака.

Когато физическото привличане между съпрузите отслабне

„С течение на времето, дори когато физическото привличане и възможността за сексуални отношения отслабват“, четем в „Нощта на учението на Църквата“, „взаимната принадлежност не е обречена на разпад. Възможността за съюз между двамата се променя, трансформира. Естествено, няма да липсват различни интимни изрази на обич, които обаче също се считат за изключителни, тъй като са изрази на уникалния брачен съюз, който не може да бъде предложен на други хора, без да се изпита неговата неадекватност".

Следователно, за Ватикана, „именно защото опитът за взаимна и изключителна принадлежност се е задълбочил и засилил с течение на времето, съществуват изрази, които са запазени само за този човек, с когото човек е избрал да сподели сърцето си по уникален начин".