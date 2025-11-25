Войната в Украйна:

Още един български боксьор достигна 1/4-финалите на Европейското в Будапеща

25 ноември 2025, 15:52 часа 313 прочитания 0 коментара
Кирил Георгиев донесе нов четвъртфинал за България на Европейското първенство по бокс за мъже и жени до 23 години. Националът ни при най-тежките (+92 кг) показа завидни умения по ринга в Будапеща и постигна убедителна победа над Микс Берзинс (Латвия) с 5:0 съдийски гласа.

Кирил Георгиев ще срещне германец в битка за място на полуфиналите

Георгиев имаше разнообразен стил, с много движение и красиви комбинации, с които взе солидна преднина след първите два рунда. Това му осигури спокойствие в третата част, в която националът ни дори се забавлява срещу опитите на съперника му да нанесе съкрушителен удар. Така Кирил се класира за четвъртфиналите, където ще срещне Никита Путилов (Германия).

Мачът е утре, а победа ще осигури на Георгиев минимум бронзово отличие.

В другата среща от ранната сесия Румен Руменов (70 кг) отстъпи с неединодушно решение на грузинеца Лука Никабадзе. Националът ни спечели първия рунд, но показа колебания във втория и третия и допусна обрат.

Бойко Димитров
