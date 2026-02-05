Лекарите в Санкт Петербург са помолени да дарят част от заплатите си за "спецоперацията"

Медицинските работници в Санкт Петербург са помолени да дарят част от заплатите си за "специалната военна операция" - името, което в Русия държат да ползват и до днес за войната си срещу Украйна, в която от четири години не могат да постигнат нито една от набелязаните си цели, но пък за сметка на това платиха със стотици хиляди жертви.

В лечебните заведения на града са били разпратени готови бланки, адресирани до главните лекари, които медицинските работници само да подпишат, че са съгласни част от възнагражденията им да отиват за фондация "Победа", което практически значи - за финансиране на войната, пише руското издание "Фонтанка".

"Моля да удържате ежемесечно от моята работна заплата от януари до декември 2026 г. сумата от ............. рубли като доброволно дарение и да я превеждате на фондация "Победа"", гласи текстът на заявленията, в които удобно предварително са посочени данните на фондацията и банковата й сметка.

Из коментарите под публикацията могат да се прочетат въпроси от читатели: "Кои са следващите на ред? Учителите ли?"