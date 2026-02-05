Отиде си легендарен български комик, разсмивал поколения българи (ВИДЕО)

Легендарният български комик Илия Цоцин почина на 85-годишна възраст. Новината бе съобщена от негови близки в социалните мрежи. "Днес сутринта ни напусна едно голямо сърце,артист и приятел великия Илия Цоцин.... Поклон пред паметта му", гласят част от съобщенията в социалните мрежи, в които се съобщава тъжната новина.

Кой е Илия Цоцин

Илия Цоцин е роден на 12 декември 1940 г. в Гълъбово, когато майка му временно напуска София, за да гостува на баба му. Кариерата му започва на сцената на Музикалния театър, където участва в постановката "Къщичка от карти", съобщава NOVA. През 80-те години на ХХ век Цоцин е актьор на щат към тогавашната "Концертна дирекция", но широката публика го познава най-вече от телевизионния екран - главно в предавания на БНТ.

Завършил ВИТИЗ, Илия Цоцин формира един от най-обичаните комедийни дуети в България заедно с Петър Добрев. Двамата се срещат още като студенти и започват да изнасят скечове по време на студентска бригада в Перущица. Илия Цоцин оставя след себе си десетилетия смях и забавление, които ще останат завинаги в сърцата на българската публика.