На 5 февруари терминалите от сателитната система на SpaceX - Starlink - са престанали да функционират масово за руските сили. Руснаците се оплакват, че не могат да възстановят връзката и че това ще повлияе на координацията им по цялата линия на фронта, съобщи Серхий „Флаш“ Бескрестов, съветник на украинския министър на отбраната Михайло Федоров по технологични въпроси. Коментарите му са само потвърждение на оплакванията в руските военнопропагандни канали в Telegram.

"За врага на фронта това не е просто проблем – това е катастрофа. Командването и контролът са напълно разрушени. Атаките са спрени в много райони. Що се отнася до нашите войски, се оказа, че проблеми са възникнали сред онези, които не са подали навреме заявления за частни терминали Starlink. Обработката продължава", каза Бескрестов, цитиран от "Украинска правда".

През вчерашния ден Илон Мъск, който е собственик на SpaceX, потвърди официално, че за да можеш да използваш Starlink в Украйна, трябва съответният терминал да бъде регистриран пред украинските власти. Украинското министерство на цифровизацията и дигиталните технологии вече поддържа официален списък, в който съответният терминал трябва да влезе, за да работи.

Руснаците са върнати обратно към февруари 2022 г.

На 5 февруари в руските канали и акаунти в социалните мрежи започна да се разпространява информация, че терминалите Starlink са спрели да работят. Руснаците се оплакват, че никакво рестартиране на терминалите не помага и че комуникациите са изчезнали във всички подразделения на руските въоръжени сили.

Отбелязва се, че ситуацията ефективно се е върнала към периода от февруари 2022 г., когато е имало пълна липса на координация между руските подразделения.

Въпреки това украинските сили също са съобщили за проблеми с терминалите Starlink, но комуникациите постепенно се възстановяват.

Как Мъск помогна на Украйна

На 25 януари специалистът по радиотехнологии Серхий „Флаш“ Бескрестов, който стана съветник на министъра на отбраната, заяви, че Русия вероятно използва сателитния интернет Starlink за контрол на безпилотните летателни апарати "Шахед".

Американският бизнесмен Илон Мъск отговори на молбата на министър Михайло Федоров да помогне за решаването на проблема с използването на Starlink от Русия за дронове. По-късно стана ясно, че SpaceX е предприела контрамерки срещу използването на сателитния интернет от руските безпилотни летателни апарати. На 1 февруари Мъск отбеляза, че мерките за противодействие на неразрешеното използване на Starlink от Русия вероятно са дали резултат.

