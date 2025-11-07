Летището в Брюксел отново спря работа заради забелязан дрон

На летището в Брюксел късно тази вечер временно бе спрян въздушният трафик заради предполагаемо навлизане на дронове, съобщи говорител на белгийската служба за контрол на въздушното движение, без да уточни колко дрона са били забелязани, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Не е ясно докога ще бъдат преустановени излитанията и кацанията на летището в Брюксел.

По-рано сайтът за проследяване на полети "Флайтрадар24" (Flightradar24) съобщи, че самолети по направлението на летището в Брюксел са били задържани или отклонени.

Летищата в Брюксел и Лиеж бяха затворени в продължение на няколко часа във вторник след забелязване на дронове.

Спешно заседание за сигурността

Белгия свика по-рано днес извънредно заседание на Съвета за национална сигурност с участието на ключови министри и ръководители на белгийските служби за сигурност заради зачестилите случаи на навлизане на дронове над летища и военни бази, което министърът на отбраната Тео Франкен нарече координирана атака.

От средата на септември и началото на октомври, след появата на дронове над Полша и Германия, белгийските власти заговориха за нуждата от придобиване на средства за противодействие в подобни случаи. Те уточниха, че летището в Брюксел не е достатъчно защитено и че на ден се засичат десетки нарушения на забраната за прелитане на дронове в този район, макар рядко се стига до временно затваряне на пистите за излитане и кацане.