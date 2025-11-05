Отново дронове: Затвориха летищата в Брюксел и Лиеж

Летищата в Брюксел и Лиеж в Белгия бяха затворени във вторник вечерта заради забелязани дронове, което отклони много пристигащи самолети и попречи на други да излетят. Говорител на белгийската служба за контрол на въздушното движение, заяви, че малко преди 20:00 часа местно време е бил видян дрон близо до летище Брюксел, което след това беше затворено като предпазна мярка.

Летище Лиеж също беше засегнато и не е ясно кога ще се възобновят полетите. Местните медии съобщиха за наблюдения на дронове във военните авиобази Клайне-Брогел и Флорен, съобщават местни медии.

Това е поредният случай на предполагаеми наблюдения на дронове, причиняващи смущения на европейските летища - включително в Мюнхен, Копенхаген и Осло.

В изявление на уебсайта на летището в Брюксел във вторник вечерта се казва: "В момента няма заминаващи или пристигащи полети на летище Брюксел поради наблюдения на дронове около летището. Следим отблизо ситуацията и ще предоставим актуализации".

Служители на второто по големина летище в Брюксел - "Шарлероа", заявиха, че въздушният трафик е спрян за кратко и там като предпазна мярка.