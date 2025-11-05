Любопитно:

Отново дронове: Затвориха летищата в Брюксел и Лиеж

05 ноември 2025, 06:15 часа 238 прочитания 0 коментара
Отново дронове: Затвориха летищата в Брюксел и Лиеж

Летищата в Брюксел и Лиеж в Белгия бяха затворени във вторник вечерта заради забелязани дронове, което отклони много пристигащи самолети и попречи на други да излетят. Говорител на белгийската служба за контрол на въздушното движение, заяви, че малко преди 20:00 часа местно време е бил видян дрон близо до летище Брюксел, което след това беше затворено като предпазна мярка.

ОЩЕ: Заради сигнал за дрон: Затвориха летището в Брюксел

Летище Лиеж също беше засегнато и не е ясно кога ще се възобновят полетите. Местните медии съобщиха за наблюдения на дронове във военните авиобази Клайне-Брогел и Флорен, съобщават местни медии.

Това е поредният случай на предполагаеми наблюдения на дронове, причиняващи смущения на европейските летища - включително в Мюнхен, Копенхаген и Осло.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Белгийската армия получи заповед да сваля дронове

В изявление на уебсайта на летището в Брюксел във вторник вечерта се казва: "В момента няма заминаващи или пристигащи полети на летище Брюксел поради наблюдения на дронове около летището. Следим отблизо ситуацията и ще предоставим актуализации".

Служители на второто по големина летище в Брюксел - "Шарлероа", заявиха, че въздушният трафик е спрян за кратко и там като предпазна мярка.

 

 

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Брюксел Летища дронове самолети
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес