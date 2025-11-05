Любопитно:

Навлизане на дронове над Белгия: Страната обявява спешно заседание за сигурността

05 ноември 2025, 10:18 часа 276 прочитания 0 коментара
Съветът за национална сигурност в Белгия ще заседава извънредно заради зачестилите случаи на навлизане на дронове над летища и военни бази. Това заяви вътрешният министър Бернар Кентен. Припомняме, че снощи белгийското въздушно пространство бе затворено на два пъти заради появята на дронове над летищата в Брюксел и Лиеж, както и над военните бази "Клайне Брьогел" и "Флорен".

Целта на предстоящото заседание е да се обсъди политически и технически отговор на това предизвикателство, довело до отклоняване и отмяна на полети.

Дронове над летища и военни бази

По последни данни в местни медии около 21:00 часа българско време снощи първо са били забелязани няколко дрона над столичното летище "Завентем". Обслужването на полети е било спряно, а 30 минути след преминаване на заплахата тревогата е била вдигната. Непосредствено след възобновяването на полетите е било издадено второ нареждане за закриване на въздушното пространство, отменено малко преди полунощ.

Според министър Кентен засега не е изяснено чии са дроновете, кой и откъде ги е управлявал. Той отбеляза, че все още в Белгия не всички дронове подлежат на задължителна регистрация.

При вчерашния инцидент военните средства за засичане и заглушаване на сигнали не са помогнали за противодействие на дроновете. Любителски кадри от района на столичното летище показват движение на малки летателни апарати на височина от 100-200 метра с висока скорост и включени навигационни светлини.

От средата на септември и началото на октомври, след появата на дронове над Полша и Германия, белгийските власти заговориха за нуждата от придобиване на средства за противодействие в подобни случаи. Те уточниха, че летището в Брюксел не е достатъчно защитено и че на ден се засичат десетки нарушения на забраната за прелитане на дронове в този район, макар рядко се стига до временно затваряне на пистите за излитане и кацане.

Според статистиката миналата година са били засечени над 31 000 неразрешени полети на дроновев Белгия, основно около летището в Брюксел. Дневно се отчитат по около 30 нарушения в тази зона, но доскоро не се бе налагало самолет да бъде отклонен или аерогарата да бъде изцяло затворена, както снощи.

По-рано тази седмица белгийското военно командване издаде заповед за сваляне на дронове, навлезли над военни бази. Според министъра на отбраната Тео Франкен, целта на изпратените дронове е събиране на разузнавателни данни за укритията на изтребители и честотите за свръзка на военните.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
сигурност Белгия дронове информация 2025
