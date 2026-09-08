Лондон отпуска 100 млн. евро за Украйна, включително за ракети "Пейтриът"

Великобритания отпуска нов пакет от 100 милиона паунда (116 милиона евро) за противовъздушна отбрана за Украйна, което ще включва и ракети "Пейтриът". Оръжията ще бъдат доставени по механизма PURL, чрез който съюзниците купуват американски оръжия и ги прехвърлят на Киев. Пакетът ще включва и прехващачи за противовъздушна отбрана, артилерийски снаряди с голям калибър и дронове, съобщи "Европейска правда", цитирайки британското правителство.

Ракетите "Пейтриът" и другото оборудване за противовъздушна отбрана ще бъдат доставени на Украйна преди зимата, за да може да защити критичната си инфраструктура и градовете си.

Британският министър на отбраната Уес Стрийтинг днес за пръв път ще бъде председател на среща на Контактната група за отбрана на Украйна във формат Рамщайн. Алиансът от 50 държави членки се събира на 36-ата си среща, която ще се проведе дистанционно.

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На 7 септември в централата на НАТО в Брюксел се проведе извънредно заседание на Съвета НАТО-Украйна на ниво постоянни представители, по време на което украинската страна представи на съюзниците си списък с приоритетни и спешни нужди за противовъздушна и противоракетна отбрана.

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