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След края на тридневното примирие: Киев отново под удари, Русия поднови атаките с дронове (ВИДЕО)

08 септември 2026, 6:15 часа 464 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
След края на тридневното примирие: Киев отново под удари, Русия поднови атаките с дронове (ВИДЕО)

Русия възобнови ударите по украинската столица Киев след изтичането на тридневната пауза в атаките, обявена във връзка с визитата на американски пратеници в двете столици, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. Дронове са атакували районите Бориспол и Фастив. Военната администрация на Киев обяви въздушна тревога в столицата заради заплаха от нова атака с дронове и призова жителите да потърсят убежище.

Кмета на Киев Виталий Кличко написа в Telegram, атаките срещу града са били извършени с балистични ракети. При ударите са били ранени шестима души.

Кличко съобщи още, че няколко души са били затрупани под развалини на повредена многоетажна сграда, а на различни места в града има пожари. Пететажна сграда и триетажен блок са били повредени от падащи отломки, съобщи от своя страна военното управление на Киев.

Руският диктатир Владимир Путин беше наредил тридневна пауза в ударите по Киев, докато специалният пратеник на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф и зет му Джаред Кушнър са на посещение в Москва и Киев в рамките на подновените усилия на Вашингтон за прекратяване на войната. По време на визитата си американските пратеници проведоха тричасова среща с Путин в Кремъл, последвана от първото им посещение в Киев от началото на войната.

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Срещата обаче приключи без обявен пробив в преговорите. Уиткоф изтъкна постигнатия напредък в разговорите с двете страни, като повдигна перспективата за възобновяване на тристранните мирни преговори за прекратяване на конфликта, който продължава вече повече от четири години.

По-рано се появи информация съобщено, че предстои поредната масирана руска ракетна атака. Според наличната информация Русия е приключила подготовката за удар по Украйна. Съобщава се, че са подготвени около 50 крилати ракети Х-101 и 35 балистични ракети „Искандер-М“, KN-23 и „Циркон“. Ракети KN-23 са били доставени на летище във Воронеж.

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Владимир Путин дронове примирие война Украйна
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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