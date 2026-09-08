Вучич се покри за погребението на Младич, но ето кой от семейството и правителството му беше там

Александър Вучич изглежда се измъкна от погребението на военнопрестъпника Ратко Младич. В церемонията участваха членове на сръбската армия, шестима членове на сръбското правителство и синът на сръбския президент , а почетният караул на гробището е произвел три залпа, предаде хърватската медия "Индекс". Министърът на отбраната Братислав Гашич, министърът на правосъдието Ненад Вуич, министърът на културата Никола Селакович, министърът без портфейл Ненад Попович, министърът на публичните инвестиции Дарко Глишич и министърът на труда Милица Джурджевич Стаменковски пристигнаха на погребението.

Данило Вучич, синът на сръбския президент Александър Вучич, също беше там, както и редица висши служители на Република Сръбска, сред които Милорад Додик, Желка Цвянович, президентът на Република Сръбска Синиша Каран и премиерът Саво Минич. ОЩЕ: "Най-голямото фашистко събиране в Европа": Докато в Белград скандираха "герой" за Младич - проговориха майките от Сребреница (ВИДЕА)

Държавно ли беше погребението на Младич?

Погребението на Младич не беше официално обявено за държавно, но имаше много от отличителните белези на официално държавно погребение. Ковчегът му беше носен от членове на сръбската армия, поставен на катафалка и ескортиран до гроба, а ковчегът беше драпиран със знамената на Сърбия и Република Сръбска.

Тялото на Младич преди това беше транспортирано от Хага до Белград със самолет на сръбското правителство, а поменът му се проведе в Дома на сръбската армия.

„Чухме, че е планирано погребение с държавни почести, но това не се случи“, каза тя и добави, че ще остави на журналистите да оценят значението на позицията на Европейската комисия.

Журналисти я попитаха как Комисията заключава, че не е имало държавни почести, предвид участието на сръбската армия и множество държавни служители. „Сърбия трябва да реши как да организира погребението. Ние ясно заявихме позицията си“, отговори тя.

Припомняме, че Европейската комисия многократно предупреди Сърбия през последните дни за възхваляването на Младич. Комисарят по разширяването Марта Кос отмени планирано посещение в Сърбия, след като Белград реши да изпрати държавен самолет до Холандия, за да вземе тялото на Младич.

Младич беше осъден на доживотен затвор за геноцида в Сребреница и военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени по време на войната в Босна и Херцеговина. Той почина на 27 август в Хага, където излежаваше доживотна присъда. ОЩЕ: Младич разклати мира на Балканите: Босненското посолство в Сърбия пред закриване и черни тв канали в Сараево (ВИДЕО и СНИМКА)