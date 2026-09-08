Финландия вдигна 200-километрова ограда по границата с Русия (ВИДЕО)

Финландия обяви, че изграждането на общо 200-километра ограда на сектори от границата на страната с Русия, е приключило.

Изграждането е струвало около 380 милиона евро, а целта е да бъдат предотвратени хибридни атаки чрез мигранти. Граничната ограда е висока 4,5 метра. Съоръжението е снабдено с бодлива тел, камери и сензори.

Сухопътната граница на Финландия с Русия е дълга 1340 километра и всички контролно-пропускателни пунктове бяха затворени през декември 2023 г., след като от руска територия във Финландия навлязоха 1300 мигранти.

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Строителството отне 3 години

През октомври 2022 г. лидерите на политическите партии във Финландия постигнаха междупартиен консенсус относно спешната необходимост от изграждане на частична ограда по източната граница.

Работата по инициативата започна с пилотен проект в Пелкола, близо до град Иматра, през април 2023 г.

Най-дългите участъци от оградата се намират в югоизточната част на Финландия, като общата им дължина е около 140 километра.

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В региона Северна Карелия има и около 35 километра ограда, а допълнителни участъци от около 25 километра се простират през Кайнуу и във финландска Лапландия.