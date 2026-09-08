Младич разклати мира на Балканите: Босненското посолство в Сърбия пред закриване и черни тв канали в Сараево (ВИДЕО и СНИМКА)

След като военнопрестъпникът, палачът от Сребреница и чудовището на 20 век беше погребан в родината си като герой - мирът на Балканите изглежда разклатен. Стигна се до прекъсване на телевизионно излъчване в Босна и Херцеговина и до дипломатическа криза между Белград и Сараево. Тя дойде след като министърът на външните работи на Босна и Херцеговина Елмедин Конакович обяви, че ще изтегли целия персонал от посолството в Белград, с изключение на посланика и консула, пише хърватската "Индекс".

Решението е взето в отговор на действията на Сърбия след смъртта на Ратко Младич, бившият командир на Армията на Република Сръбска (ВРС), осъден за военни престъпления, а целта е отношенията между двете страни да бъдат намалени до възможно най-ниското ниво, съобщава nova.rs.

Конакович обясни на пресконференция, че няма правомощия да отзовава посланика и консула, тъй като назначаването им е от юрисдикцията на Президентството на Босна и Херцеговина. Той обаче ще оттегли целия останал дипломатически персонал, а техните задължения ще бъдат поети от служители от посолствата в Черна гора и Хърватия.

„Ако можех, веднага бих прекъснал дипломатическите си отношения със Сърбия още днес. Това, което мога да направя, е да работя за намаляване на отношенията до най-малката възможна степен. Ще отрека и ще прекъсна всякаква комуникация с тях. Ще изтеглим всички хора, които можем, и ще прехвърлим консулските дела в Загреб и Подгорица“, каза министърът. ОЩЕ: С фуражка, сабя и отличия: Погребват Ратко Младич в Белград (ВИДЕО)

Thousands attended the funeral of convicted Bosnian Serb war criminal Ratko Mladić in Belgrade on Monday, despite EU warnings against glorifying him.



Several Serbian ministers attended, while Mladić’s coffin was draped in the national flag and accompanied by military-style… pic.twitter.com/kurDdae5N8 — Clash Report (@clashreport) September 7, 2026

Черни екрани в Босна, но заради траур

Междувременно сигналът на телекомуникационните оператори RTRS, ATV и BN беше изключен за потребителите на Telemach в Босна и Херцеговина, а неофициална информация, получена от босненската медия Klix.ba, гласи, че причината е излъчването на погребението на осъдения военнопрестъпник Ратко Младич.

BH Telecom, наред със спирането на сигнала, добавиха и съобщение защо са решили да предприемат тази стъпка. „Уважаеми потребители, в съответствие с действащото законодателство на Босна и Херцеговина, прекъсваме разпространението по време на излъчването на съдържание за погребението на Ратко Младич, който беше законно осъден на доживотен затвор за геноцид, престъпления срещу човечеството и нарушаване на законите и обичаите на войната от Международния наказателен трибунал за бивша Югославия, тъй като подобно съдържание може пряко или косвено да представлява възхвала на осъдени военнопрестъпници и да наруши обществения интерес и чувствата на жертвите. Благодарим Ви за разбирането“, се казва в съобщение на BH Telecom. Компанията „Телемаш“ не е обявила официално това решение, пише още босненската медия.

"BH Telecom je svjestan da ovakvi sadržaji, posebno imajući u vidu težinu presuda i stradanje žrtava, mogu predstavljati direktno ili indirektno veličanje osuđenog ratnog zločinca i biti suprotni javnom interesu i dostojanstvu žrtava", poručili su.



LINK https://t.co/VJJy4M4J1U pic.twitter.com/SPyCQekU6y — !odgovor (@odgovor_ba) September 7, 2026

НАТО няма да допусне вакуум на сигурността

Междувременно представител на НАТО обяви, че Алиансът няма да позволи отново да възникне вакуум в сигурността в Западните Балкани. „Присъдата на Наказателния трибунал на ООН срещу Ратко Младич помогна за утвърждаването на върховенството на закона и за изправянето на отговорните за военни престъпления пред правосъдието. Генерал Младич беше отговорен за ужасяващи престъпления срещу цивилни, включително убийството на хиляди босненски мъже и момчета в Сребреница през 1995 г.“, заяви представителят на НАТО, предаде хърватската медия "Индекс". ОЩЕ: Еди Рама нарече Ратко Младич "касапин": Сърбия не може да организира държавно погребение

Припомняме, че еврокомисарят по разширяването Марта Кос вече отмени посещението си в Сърбия заради погребението на военнопрестъпника, а според източници на хърватската медия "Индекс" под въпрос е и визитата на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен следващия месец.

Още реакции от Балканите

Междувременно министерството на външните работи на Черна гора публикува изявление след вчерашното погребение на военнопрестъпника Ратко Младич в Белград.

"Ратко Младич беше законно осъден за геноцид, престъпления срещу човечеството и нарушаване на законите и обичаите на войната. През 2021 г. Апелативният съвет на Международния остатъчен механизъм за наказателни съдилища потвърди неговите присъди и доживотен затвор. Смъртта му връща болезнени спомени за най-мрачната глава от историята, споделена от народите и държавите от региона. Присъдите на Международния наказателен съд установиха истината за извършените престъпления и създадоха основата за справяне с миналото, отговорност и траен мир и помирение. Наше задължение е да запазим достойнството и паметта на жертвите, да съхраним истината за престъпленията и индивидуалната отговорност за тях и решително да се противопоставим на всеки опит за отричане на геноцида, военните престъпления и други сериозни нарушения на международното хуманитарно право. „Черна гора остава ангажирана с ценностите на справедливостта, отговорността, справянето с миналото и уважението към жертвите“, се казва в изявление на министерството, ръководено от Ервин Ибрахимович. Докато в Белград хората скандираха "Герой" по време на погребението на военнопрестъпника и осъден за геноцид Ратко Младич - майките от Сребреница определиха случващото се като "най-голямото фашистко събиране в Европа през последните 70 години", научаваме от материали на хърватската медия "Индекс". ОЩЕ: "Най-голямото фашистко събиране в Европа": Докато в Белград скандираха "герой" за Младич - проговориха майките от Сребреница