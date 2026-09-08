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Влак се вряза в автомобил с младежи в Разградска област

08 септември 2026, 10:29 часа 1185 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Влак се вряза в автомобил с младежи в Разградска област

Влак, движещ се по линията Силистра – Исперих, е блъснал кола с четирима младежи. Инцидентът е станал около 16:45 часа в понеделник (7 септември) на неохраняем жп прелез в исперихското село Тодорово. Според предварителната информация 18-годишната водачка на лекия автомобил не спира на червен сигнал на светофарната уредба и при преминаване през коловоза се стига до сблъсъка.

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В автомобила се возели трима пътници – на 15, 17 и 19 години, като всичките са от Исперих.

След преглед в местната болница е установено, че са се разминали без сериозни травми. Родителите на непълнолетните са уведомени, съобщават от ОДМВР-Разград.

На 18-годишната, която притежава шофьорска книжка от четири месеца, е съставен акт, съобщи БНТ.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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