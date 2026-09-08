"Най-голямото фашистко събиране в Европа": Докато в Белград скандираха "герой" за Младич - проговориха майките от Сребреница (ВИДЕА)

Докато в Белград хората скандираха "Герой" по време на погребението на военнопрестъпника и осъден за геноцид Ратко Младич - майките от Сребреница определиха случващото се като "най-голямото фашистко събиране в Европа през последните 70 години", научаваме от материали на хърватската медия "Индекс". Неправителствената организация "Майките наСребреница" призоваха европейския комисар по разширяването Марта Кос да реагира.
Sahrana osuđenog ratnog zločinca Mladića prijeti da postane najveći fašistički skup u Evropi u posljednjih 70 godina. Veličanje genocida nije pijetet, to je sramota. Institucije, reagujte! @MartaKosEU— Majke Srebrenice (@MSrebrenice) September 6, 2026
Surreal footage: Serbs glorifying war criminal Ratko Mladic in a municipality just 20 minutes from Sarajevo.— Admirim (@admirim) August 30, 2026
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Междувременно посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Сърбия за следващия месец е под въпрос.Въпреки че Комисията потвърди пътуването, окончателният списък с дестинации все още не е публикуван, съобщава Nova.rs.
Високопоставен служител на Европейската комисия, пожелал анонимност, заяви пред Радио „Свободна Европа“ (RSE), че „избягването на Сърбия по време на това пътуване е вариант, който не може да бъде изключен“. Възможността президентът да не посети всички страни в региона беше намекната и от говорителя на Комисията Паола Пиньо. „Мога да потвърдя, че президентът, както прави всяка година, ще посети Западните Балкани".
Палачът на Сребреница - възхваляван в Сърбия
Няколко хиляди души се събраха в Белград, за да отдадат почит на окончателно осъдения военнопрестъпник Ратко Младич, бившият командир на Армията на Република Сръбска, отговорен именно за геноцида в Сребреница. Ковчегът му бе изложен в църквата „Свети Лука“ във Видиковац, а хората пристигат от ранна сутрин, за да чакат на опашка, за да влязат в църквата. "Благодаря ви, братя, че дойдохте да прецените дали баща ми е герой или престъпник“, каза синът на Младич през сълзи, след което започнаха скандирания: „Герой, герой“. ОЩЕ: Еди Рама нарече Ратко Младич "касапин": Сърбия не може да организира държавно погребение
Large crowds gather in Serbia for the funeral of war criminal Ratko Mladic, with many kissing Mladic's coffin. pic.twitter.com/HfP368CAzl— Admirim (@admirim) September 7, 2026